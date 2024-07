Programe-se: confira a agenda cultural deste fim de semana

Foto: Julia Rodrigues/ Divulgação Cantor, compositor e escritor Emicida

Emicida



O rapper paulista Emicida se apresenta em Fortaleza neste sábado, 20, no Iguatemi Hall. Ele leva ao público a turnê "AmarElo - A Gira Final". Com dez músicos, o show tem quase três horas de duração e reúne músicas como "AmarElo", "Pequenas Alegrias da Adulta" e "São Pixinguinha".

Quando: sábado, 20 de julho, às 21 horas (abertura de portões às 19 horas)

sábado, 20 de julho, às 21 horas (abertura de portões às 19 horas) Onde: Iguatemi Hall (av. Washington Soares, 422 - Edson Queiroz

Iguatemi Hall (av. Washington Soares, 422 - Edson Queiroz Quanto: a partir de R$ 140; vendas no site Bilheteria Virtual e no Iguatemi Hall

Projeto Duetos

Como parte do Projeto Duetos, o Cineteatro São Luiz recebe neste domingo, 21, o compositor e arranjador carioca Danilo Caymmi e o compositor e produtor musical cearense David Valente. Na ocasião, Danilo Caymmi cantará seus sucessos como "Andança" e "Casaco Marrom", além de músicas que fizeram parte do repertório e trajetória de seu pai. Valente, por sua vez, interpreta músicas desde Ednardo a Frank Sinatra.

Quando: domingo, 21, às 18 horas

domingo, 21, às 18 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Gratuito; retirada de ingressos no site Sympla

Cinema do Dragão

Uma das estreias do Cinema do Dragão é o filme italiano "O Sequestro do Papa", de Marco Bellocchio. A obra apresenta o caso verídico de Edgardo Mortara, uma criança judia de 6 anos que, em 1858, foi tomada da casa de sua família pelas autoridades do papa Pio IX. Ele foi batizado em segredo pela sua babá quando ainda era bebê, obrigando-o a receber uma educação católica.

Quando: quinta-feira, 18, às 19h40min

quinta-feira, 18, às 19h40min Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia); vendas em Ingresso.com e na bilheteria





À Luz de Velas

O Teatro RioMar Fortaleza recebe nova edição do espetáculo "Candlelight", desta vez com clássicos do rock. A apresentação à luz de velas protagonizada pelo Sexteto de Cordas Monte Cristo inclui no repertório músicas de artistas como Pink Floyd, Metallica, Bon Jovi, The Beatles, Aerosmith, Nirvana, Guns N' Roses, Led Zeppelin, Foo Fighters, Queen e The Rolling Stones.

Quando: domingo, 21, às 18 horas

domingo, 21, às 18 horas Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 65; vendas no site Fever Up

O Menino Maluquinho

O Teatro Brasil Tropical recebe neste fim de semana um musical sobre um dos maiores ícones da literatura infantil brasileira: "O Menino Maluquinho". Produção do grupo Catavento de Teatro, o trabalho é inspirado na obra de Ziraldo e tem canções compostas originalmente para a montagem.

Quando: sábado, 20, e domingo, 21, às 17 horas

sábado, 20, e domingo, 21, às 17 horas Onde: Teatro Brasil Tropical (av. da Abolição, 2323 - Meireles)

Teatro Brasil Tropical (av. da Abolição, 2323 - Meireles) Quanto: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia); vendas no site Sympla





Hiper-realismo

Segue em exibição na Caixa Cultural Fortaleza a exposição "Hiper-realismo no Brasil", de Giovani Caramello. A mostra reúne dez obras que reproduzem figuras humanas altamente expressivas e com riqueza de detalhes. Entre as peças estão "Nikutai", obra central da exposição com 2,5 metros de altura, e "Segunda Chance".

Quando: terça a sábado, das 10h às 20 horas; domingos e feriados, das 10h às 19 horas; em cartaz até 15 de setembro

terça a sábado, das 10h às 20 horas; domingos e feriados, das 10h às 19 horas; em cartaz até 15 de setembro Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Gratuito

Nostalgia

O The Bar Pub promove nesta sexta-feira, 19, tributo ao Coldplay com a banda Parachutes interpretando os principais sucessos do grupo britânico, como "Yellow" e "The Scientist". Na sequência, às 23 horas, a banda Dead Mary faz o "Especial TV União", em homenagem à programação musical da emissora sediada em Fortaleza. Ela fez bastante sucesso com videoclipes exibidos nos anos 2000.

Quando: sexta-feira, 19, a partir das 21 horas

sexta-feira, 19, a partir das 21 horas Onde: The Bar Pub (av. Lineu Machado, 1514 - João XXIII)

The Bar Pub (av. Lineu Machado, 1514 - João XXIII) Quanto: R$ 10; de graça das 01h às 2 horas