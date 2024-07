Santa brasileira e agente comunitária é tema de peça em Fortaleza

Foto: Victor Souza/Divulgação Cenas do espetáculo "Bendita Dica", da Cia. Burlesca

A partir desta quinta-feira, 18, a Cia. Burlesca apresenta em Fortaleza o seu espetáculo “Bendita Dica”, que traz a história real de uma mulher que revolucionou a região de Lagolândia, em Goiás. A peça pertence ao estilo documental e usa recurso de bonecos em cena para contar a trama de Benedita Cipriano Gomes, a Santa Dica, uma poderosa líder que, entre os anos 1920 e 1930, dividia terras do município por igual, baseada nos princípios da igualdade, solidariedade e produção coletiva.

“Benedita Dica” é o espetáculo mais antigo da Cia Burlesca, que é de Brasília e é realizado desde 2009. O diretor do grupo e da montagem, Mafá Nogueira, destaca que a escolha de retratar a história de Santa Dica é devida a sua importância na história do Brasil, que ficou conhecida apenasemm Lagolândia, na região de Pirenópolis–GO.

“O que aconteceu com a história da Santa Dica é o que acontece com a história de praticamente todas as guerra e revolução no Brasil, elas são sufocadas e a história do lado vencedor acaba sempre fazendo com que elas sejam esquecidas. Como é a própria história da Santa Dica e todas as histórias de luta da classe trabalhadora e da classe operária no Brasil, elas sempre foram apagadas”, afirma Mafá.

Santa Dica, que inspira ao espetáculo e tem sua vida contada em cena, foi uma mulher nascida em 13 de abril de 1905, na Fazenda Mozondó, distante 40 km de Pirenópolis. Ela foi considerada santa quando adoeceu e, ao perder todos os sinais vitais e tomar o “banho do defunto”, foi mantida em velório por três dias por lástima dos parentes em enterrá-lá, até que ressuscitou no último, chamando atenção da população local.

Considerada um milagre na região, Santa Dica, tinha legiões de adoradores, que seguiam suas ordens em devoção e lhe ajudaram a implantar um sistema de uso comum de solo, abolindo o uso genérico de dinheiro. Benedita era conhecida na região por fazer curas milagrosas, rezar missas e dar conselhos, além de sempre pregar a igualdade, a abolição de impostos e a distribuição de terras.

Para desenvolver essa história, estão em cena as atrizes Julie Wetzel, Lyvian Sena e o ator Pedro Caroca; além de Mafá Nogueira, que traz música ao vivo com violoncelo durante o espetáculo. Cada pessoa do elenco incorpora diversos personagens ao longo da montagem, além de dar voz aos bonecos que também estarão no palco como personagens da história em cenas diferentes da narrativa. Esse recurso, aliás, foi desenvolvido pela Cia Burlesca com duas técnicas: a tradicional de mamulengo (fantoches) e a japonesa de bunraku. Essa última é utilizada na boneca da Santa Dica, que só é materializada uma vez na peça.

O diretor Mafá destaca: “A gente usa essa técnica de bunraku, que é uma técnica que precisa de três manipuladores para movimentar a boneca. Um deles mexe nos pés, o outro manipula as mãos, e um terceiro manipulador, o corpo, a cabeça e o tronco. Essa é uma cena muito bonita porque a boneca pode se mover como se fosse um ser humano”.

“É um momento muito mágico do espetáculo. Na hora dessa boneca, tem muita lírica, é um momento muito popular, divertido, muito engraçado, em que esses mamulengos, essas instituições, representando essas instituições, entram em cena”, complementa.

A atriz Julie Wetzel aponta que “Benedita Dica” traz, além do lazer de uma espetáculo, uma discussão política importante que precisa ser ampliada em diversas frentes: “A gente precisa ter esses esforços em todos os espaços, tanto nas escolas, na arte, na comunicação, em todas as frentes do trabalho. A gente precisa colocar as pessoas que tiveram menos voz durante a nossa história em ênfase porque são ciências, são saberes, são modos de vida, de organização comunitária, política que a gente precisa saber”.

“A gente espalhar a história da Santa Dica é uma honra porque, quando ela é contada, outras várias histórias surgem da platéia. A gente gosta muito de conversar com a plateia depois do espetáculo porque é sempre impressionante. Sempre falam: ‘Dica daqui de tal comunidade é a fulana, é a Ciclana, a Dona Maria, a Dona Juscelina’. Tem várias Dicas espalhadas por aí, são muitas histórias e a Dica é esse estímulo”, salienta a artista.



Bendita Dica

Oficina de teatro

Quando: quinta-feira, 18, às 15 horas

quinta-feira, 18, às 15 horas Onde: Casa Absurda (Pavilhão - Rua Isac Meyer 108 - Aldeota)

Casa Absurda (Pavilhão - Rua Isac Meyer 108 - Aldeota) Gratuito

Mais informações: (85) 99705.0974

Espetáculo "Bendita Dica"