Ao amanhecer: Confira lugares em Fortaleza para ir depois de uma festa

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 16-07-2024: Comes&Bebes no Mercado São Sebastião, no restaurante São Francisco. (Foto: Fernanda Barros / O Povo)

Fortaleza é uma cidade repleta de festas espalhadas por todos os lados e muitas das vezes duram por toda a madrugada. E após muita diversão o que mais se deseja é encontrar ambientes que supram sua fome e a necessidade de renovar as energias.

As refeições podem variar entre pães, cafés, tapiocas, caldos, uma boa comida regional como panelada, buchada e tem até quem encare logo uma rabada às 5 da manhã.

Um local muito conhecido e que oferece todas essas opções é o Mercado São Sebastião, famoso polo gastronômico, localizado no centro de Fortaleza e que possui anos de tradição, além de abrir cedinho.

Atualmente possui 40 restaurantes espalhados por todo o ambiente e por lá também é possível encontrar hortifrúti, cereais, carnes, laticínios, embutidos, peixes e frutos-do-mar, além de produtos diversos, como vestuário, material de construção, utensílios de cozinha, artigos religiosos, plantas e outros.





Restaurante São Francisco

O restaurante Sao Francisco fica localizado dentro do Mercado São Sebastião e possui mais de 50 anos de tradição servindo comidas regionais cearenses. Dona Neusa foi a responsável por iniciar essa história em 1978 e, desde então, conquistou o público com seu tempero.

Buchada, rabada, panelada, carneiro e mão de vaca estão entre os pratos mais famosos. Atualmente, a chef Irene Semente, filha dela, lidera o restaurante.

"O nosso restaurante virou tradição depois de uma noite de diversão, antes de ir para casa muitas pessoas passam aqui para tirar a ressaca e repor as energias", conta a chef e responsável pelo restaurante, Irene Semente. Acrescentando que um episódio marcante foi a vez em que um casal de noivos e seus convidados chegaram após o casamento para "terminar" a festa no local.

"Alguns turistas da Bahia ao chegar em Fortaleza no aeroporto ao invés de ir direto para o hotel vêm com suas malas direto para

cá e se deliciam com

nossa gastronomia cearense", comenta.

Segundo a chef, os dias mais movimentados são aos finais de semana, período em que muitas festas acontecem.

Onde: Rua Clarindo de Queiroz, 1745. Mercado São Sebastião

Horário: segunda a sábado de 5 às 15 horas; domingos e feriados de 5h às 12 horas

Instagram: @restaurantesaof

Padaria Empório de Fátima

Na padaria Empório de Fátima a movimentação pela manhã também não é diferente. O local abre às 5h30 já servindo pães fresquinhos, buffet completo de café da manhã self-service com frutas, sucos, salgadinhos, bolos e doces.

No cardápio também existem as opções de cuscuz, tapiocas, omeletes e massas preparadas na hora, além dos caldos de carne ou peixe e canja, o mais pedido. E para o mês de julho, a padaria está oferecendo combos promocionais, que podem ser degustados tanto no ambiente como para viagem.

"Enfim, é um mês que a gente tenta movimentar bastante, porque percebemos que o público se dispersa mais por conta de grandes eventos, como o Halleluya. E também pelo período de férias", conta Érika Paiva, gerente de marketing da Empório

de Fátima.

Onde: Av. Deputado Oswaldo Studart, 250. Bairro de Fátima

Horários: segunda a sábado, das 5h30min às 22h30min; domingo das 5h30 às 22 horas

Instagram: @emporiodefatima





Tapiocaria Eliane

As tapiocas também são boas opções e o Centro das Tapioqueiras, localizado na CE-040, em Messejana, é uma referência. A Tapiocaria Eliane é um dos pontos mais queridos e tradicionais das tapioqueiras. Criado em 1993 por Eliane Marques da Silva e hoje comandada por seus filhos, o local é especialista no preparo da iguaria, possuindo muitas possibilidades de sabores: com manteiga, queijo e leite de coco, até os recheios mais exóticos, acompanhadas de café

ou sucos.

Onde: Washington Soares, 10215

Horário: diariamente, das 6 às 22 horas

Mais informações: @tapiocariaeliane

Padaria Costa Mendes

Quando: todos os dias, das 6 às 22 horas

Onde: rua Professor Costa Mendes, 609 - Montese

Horário: todos os dias, das 6 às 22 horas

Instagram: @padariacostamendes

Empório do Pão

Onde: av. Rui Barbosa, 947 - Aldeota

Horário: segunda a sábado, das 6 às 21 horas; domingo das 6 às 20 horas

Instagram: @emporiodopao