Menu Brands anuncia Van Régia como nova chef executiva do grupo

Reconhecida pela culinária regional, a chef de cozinha Van Régia é anunciada como a mais nova chef executiva do grupo Menu Brands. A notícia foi realizada junto com o lançamento de três novos produtos da marca Poke Nordestino, com lançamento previsto para o dia 23, e assinadas pela especialista em gastronomia.

"A chegada da Van na nossa equipe agrega essa pegada da originalidade que ela entrega em seus pratos", declara Tiago Diógenes, empresário dono da Menu Brands.

Há 2 meses no grupo, o primeiro desafio da chef Van foi passar por todas as bases dos pratos das 12 marcas que compõem a empresa. Marcando o novo ciclo, ela criou três novos pratos para a marca Poke Nordestino.

São três variações de acompanhamentos que têm a carne suína como proteína. O primeiro prato é o "Lá na Roça", que traz cuscuz, torresmo e feijão. Já o segundo, "Bacurim", vem acompanhado de um baião de dois, macaxeira frita e a paçoca de torresmo. Enquanto o "Arroxadim", apresenta um arroz de leite, macaxeira frita e couve crispy.

"A parceria com a Van vai além desses novos pratos, na verdade ela vai dar o seu toque nas nossas 12 marcas que compõem o grupo. Estamos entusiasmados com a sua chegada", afirma Tiago.

A empresa Menu Brands tem mais de 10 anos no mercado, foi o primeiro restaurante-fantasma, conhecido como dark kitchen, empresas de serviços de alimentação que atendem clientes exclusivamente por entrega, do Brasil. Ela reúne 12 marcas de comidas para delivery, que atende cerca de 122 bairros de Fortaleza, além da região metropolitana.

"Acredito que mais e mais produtos serão adquiridos através de aplicativos e com entrega expressa. Esse é um grande salto no mercado online to offline: comprar e receber, a ordem é não esperar. Se quer cada vez mais tudo a apenas um clique de distância", afirma Diógenes em entrevista para o site Menu Brands.

O grupo surgiu com a primeira marca em 2013, intitulada "Delivery Menu", que viria a se tornar a Menu Brands. Conforme o site oficial do grupo, atualmente as marcas que compõem a empresa são: Soodeli, Buoni Amicis, Chaparoti, Típico, Buk, Ginger, Zacl Smashs, Sooveggie e Poke Nordestino.

Para os entusiastas da culinária regional e prática, que ficaram interessados em provar os produtos lançados em parceria com a chef Van, é preciso fazer o pedido nas lojas do Poke Nordestino, pelo Ifood.