Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 19 de julho (19/07)

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Silvia Moura estrela o espetáculo de dança "Raios e Trovões Cuidado Frágil" no Centro Cultural Bom Jardim

Silvia Moura estrela o espetáculo de dança "Raios e Trovões Cuidado Frágil" no Centro Cultural Bom Jardim nesta sexta-feira, 19. A obra aborda o corpo humano com suas batalhas durante a vida. A montagem tem indicação livre e promete emocionar o público com reflexão sobre o sangue derramado pelo povo em busca de um mundo mais justo.

Quando: sexta-feira, 19, às 19 horas

Onde: Teatro Marcus Miranda (Rua 3 Corações, 400 - Granja Lisboa)

Gratuito

Mais informações: @centroculturalbomjardim





Deadpool & Wolverine

Já estão disponíveis na pré-venda os ingressos para as sessões de estreia do filme "Deadpool & Wolverine", que chega aos cinemas na quarta-feira, 24. A produção é o 34ª filme do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) e a sequência de "Deadpool" (2016) e "Deadpool 2" (2018), ambos grandes sucessos de bilheteria. Neste longa-metragem, o famoso mercenário e tagarela Wade Wilson cruza seu caminho com o poderoso mutante Wolverine.

Onde comprar: Ingresso.com





Tertúlia do Floresta

O Floresta Bar promove nesta sexta-feira, 19, mais uma edição do "Tertúlia do Floresta", com programação musical que enaltece cantores e hits que marcaram as décadas de 1970 a 1990. O espaço vai ser palco para shows de Os Camaradas, que celebram a jovem guarda; Gerard Presley, cover de Elvis; Rubber Soul, cover dos Beatles; e Slow Jam, que tocam sucessos dos anos 1980.

Quando: sexta-feira, 19, a partir das 18 horas

Onde: Floresta Bar (Av. Santos Dumont, 1788 - Loja 1 / Aldeota)

Quanto: R$ 35 (couvert)

Mais informações: @floresta_bar





Arraiá de São Pedro

O Náutico Atlético Cearense realiza nesta sexta-feira, 19, o evento Arraiá de São Pedro, que acontece anualmente com muita música, comida típica, brincadeiras e forró pé de serra. Nesta edição do evento, o espaço recebe apresentações da cantora Elaine Portobello com o projeto "Nordestinando", uma celebração das raízes musicais dos mestres da região. Rennê Lourenço também se apresenta no evento.

Quando: sexta-feira, 19, às 20 horas

Onde: Náutico Atlético Cearense (Av. da Abolição, 2727 - Meireles)

Quanto: R$ 70

Mais informações: @nauticoatleticoce





Cinema nas ruas

Começa nesta sexta-feira, 19, o Circuito Itinerante Livre de Cinema, que vai levar cinema gratuito e independente para públicos de 25 bairros da periferia de Fortaleza. A primeira sessão acontece na Associação dos Moradores do Planalto Pici, em comemoração ao aniversário de 34 anos do bairro, e vai exibir em dois horários o filme "Enigma do Pici", que tem direção de moradores do bairro.