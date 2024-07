2º Guia Vida&Arte explora Fortaleza com diferentes pontos de vista

Foto: Fábio Lima Guia Vida&Arte indica o Kart Mônaco, no Jangurussu

Se engana quem acredita que o entretenimento em Fortaleza se restringe somente ao banho de mar. A segunda edição do Guia Vida&Arte comprova a variedade de atividades na Capital com uma nova perspectiva. A publicação chega às bancas neste domingo, 21, e explora opções de programação para além do público infantil, com diversão para jovens, adultos e idosos.

Dividida em seis sessões (Diversão, Gastronomia, Só tem no Ceará, Na Praia, Vamos às Compras e Cultura), a edição traz uma agenda diversa com exposições, peças de teatro, atividades ao ar livre e valorização do comércio local.

"O principal destaque deste segundo Guia é a gama de opções diversas para todos os públicos", salienta Larissa Viegas, coordenadora editorial do projeto. "A proposta não era somente trazer algo para o público adulto, mas para que qualquer pessoa, seja ela residente da Cidade ou turista, possa aproveitar o que é oferecido localmente", destaca

abrir (Foto: O POVO)Capa do segundo Guia Vida&Arte

Com as obras de requalificação e mudanças estruturais, a Praia de Iracema se tornou mais atrativa para atividades na praia, como a canoagem havaiana e a natação em águas abertas. "Propomos que as pessoas passem a olhar Fortaleza de dentro do mar", exemplifica Larissa sobre a matéria principal da publicação.

"Por isso, trouxemos atletas de esportes marítimos como o nadador Rhodney Sá, a remadora de canoa havaiana Michelle Walker, e o pescador da Sabiaguaba Roniele Suíra", detalha Viegas.

O bairro, inclusive, receberá um dos eventos mais relevantes da arquitetura: a CASACOR Ceará. Em sua 26ª edição, a mostra chega a um dos lugares conhecidos pela resistência dos casarões e escolha dos novos prédios que despontam na orla. “O Guia já nasceu com a proposta de sugerir diferentes roteiros, afinal, Fortaleza também é uma cidade múltipla", salienta.

Acessibilidade é outra pauta que norteia o Guia Vida&Arte, com destaque para as iniciativas Praia Acessível e Felipe A Maré É Vida. O primeiro projeto é da Prefeitura e possibilita que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida consigam tomar banho de mar por meio de cadeiras anfíbias e esteiras, além de disponibilizar a vivência de esportes praianos como o frescobol. Felipe A Maré É Vida, por sua vez, oferece aulas de surf para pessoas com deficiência e de baixa renda.

abrir (Foto: Samuel Setubal)Barra do Ceará é uma das indicações do segundo Guia Vida&Arte (Foto: Fábio Lima/O POVO)Pescador Roniele Suíra, do povo tradicional Boca da Barra, é uma das personalidades que traz seu ponto de vista sobre a Capital

Já que nem só de praia vive o cearense, o encadernado traz outras programações que fazem parte da rotina e só podem ser encontradas na Capital, como o pastel com caldo de Cana do Leão do Sul, no Centro.

Bares e baladas também são destaque na publicação, que se pautou principalmente em lugares que pudessem transmitir a sensação de "sentir a Cidade através da música", segundo Larissa, com opções para quem curte de diferentes gêneros musicais.

"A intenção do Guia é proporcionar vivências, se permitir experimentar coisas diferentes em Fortaleza", destaca Larissa. "Quem passa uma semana em Fortaleza não vai repetir o roteiro. Às vezes ficamos na nossa bolha e esquecemos da pluralidade disponível na Cidade".

Assim como na edição anterior, o Guia também traz indicações de artistas cearenses como Max Peterson e a cantora Lorena Nunes; chefs de cozinha, como Marina Araújo, além do próprio editor-chefe do caderno Vida&Arte, Renato Abê, entre outras personalidades relevantes da Capital.

Tendo como pauta a valorização do comércio local, a publicação também dedica suas páginas a grandes e pequenas marcas de moda cearense como a Baba e a Negro Piche na seção Vamos às Compras. O tópico também é dedicado às marcas de acessórios e papelaria que surgiram em Fortaleza.

abrir (Foto: Mário Sabino/ Divulgação)Hoots é uma das indicações do Guia Vida&Arte

O material pode ser adquirido neste domingo, 21, com a edição do O POVO. Ele também será distribuído nas Farmácias Santa Branca, na editora Substânsia, no Via Sul e na recepção do O POVO.

Além da publicação impressa, o Guia Vida&Arte terá seis lives para o canal do YouTube do O POVO. A primeira já foi transmitida no dia 16 de julho e as restantes serão veiculadas nas seguintes datas: 23 e 30 de julho; e 06, 20 e 27 de agosto.

Também terá quatro podcasts para Deezer e Spotify, nos dias 19 e 26 de julho; 2 e 9 de agosto nos canais do O POVO e programas na Rádio Nova Brasil.

Onde acessar

Conteúdo pode ser acessado na versão digital no site do O POVO