Foto: Netflix/Divulgação "O Mundo Depois de Nós" se passa em cenário após um ataque cibernético

A sexta-feira, 19, amanheceu ontem com a notícia de um apagão cibernético, que afetou empresas mundo afora, como companhias aéreas, bancos e companhias de telecomunicação.

Até "operações virtuais" dos Jogos Olímpicos de Paris foram afetados, informou o comitê organizador.

A situação alarmou a população mundial, afinal, boa parte da vida cotidiana está conectada com a internet — seja com redes sociais, contas bancárias ou dados particulares.

Apesar da tensão de um possível ataque cibernético, a empresa de segurança virtual responsável já informou que a causa foi uma falha na atualização de um antivírus.

Esse tipo de situação, no entanto, já é conhecida por amantes de produções audiovisuais que envolvem o universo cibernético. Nas que retratam cenários apocalípticos, por exemplo, mostram que é sempre a primeira área a ser atacada ou a cair.

O Vida&Arte separou algumas obras que podem ser visitadas nos streamings durante o fim de semana, inspiradas em ataques e apagões cibernéticos e cibersegurança.

1 - "O Mundo Depois de Nós" (2023)

O primeiro da lista não poderia ser outro: "O Mundo Depois de Nós" (2023), filme mais visto da Netflix no segundo semestre de 2023. Com Julia Roberts, Ethan Hawke e Mahershala Ali, o filme dirigido por Sam Esmail vai trazer uma família vivendo um apagão cibernético , que parece ameaçar o mundo.

O casal Amanda (Roberts) e Clay (Hawke) estão passando um fim de semana em uma mansão de luxo com os filhos, quando o colapso mundial começa. Dois desconhecidos, chegam até a casa informando do ataque cibernético e procurando abrigo da ameaça invisível.

Onde assistir: Netflix

2 - "O Círculo" (2017)

Estrelado por Emma Watson e Tom Hanks, o longa acompanha Mae Holland (Watson), a mais nova contratada da The Circle — uma poderosa empresa que atua no ramo da Internet, conectando e-mails de usuários com atividades básicas e diárias de cada um.

Ao começar no novo trabalho, ela percebe que seu chefe, Eamon Bailey (Hanks), tem outros planos para aqueles dados cibernéticos — planos que podem afetar a vida da humanidade.

Onde assistir: disponível para aluguel no Prime Video, Apple TV e YouTube.

3 - "Privacidade Hackeada" (2020)

A terceira obra desta lista é um documentário produzido pela Netflix. A produção traz a história envolvendo a empresa Cambridge Analytica: como os dados de análise deles se envolveram com as eleições presidenciais de 2016 dos Estados Unidos, que elegeram Donald Trump, e informações hackeadas de milhares de pessoas.

Onde assistir: Netflix

4 - "Mr. Robot" (2015-2019)

A série de 2015 acompanha Elliot (Rami Malek), um jovem programador que trabalha como engenheiro de segurança virtual durante o dia. À noite, porém, ele vira um hacker vigilante. Ele é recrutado pelo líder de uma organização misteriosa de hackers para destruir a empresa que protege em seu outro trabalho, mas tenta resistir à proposta.