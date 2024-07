Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 20 de julho

Procure buscar equilíbrio interior, considerando a Lua Cheia. Marte ingressa na área comunicativa, podendo ampliar seu poder de persuasão. As atividades intelectuais tendem a ganhar destaque, já que alimentam seu repertório. Tente injetar energia nos estudos e dinamizar os projetos.

Marte na área material lhe estimula a agir de modo determinado em busca de aquisições, mas é preciso entender a necessidade de melhorar conhecimento sobre o mercado financeiro, assegurando qualidade para suas transações. Busque manter a moderação no discurso, já que a Lua entra na fase cheia.

As conquistas podem aquecer sua vida, mas os desafios são dramatizados em detrimento das soluções. Procure ser moderada nos gastos, devido à Lua Cheia. A influência de Marte em seu signo pode intensifica os processos emocionais, o que lhe faz vivenciar suas experiências com paixão.

Tente manter a mente em equilíbrio, como sugere a Lua Cheia. A entrada de Marte na área de crise pode elevar a carga dramática com a qual você lida com os desafios, apesar da determinação ser um aspecto a seu favor. Convém evitar que a impulsividade lhe faça decisões precipitadas.

Leão 23/07 a 22/08

Ações coletivas podem ganhar impulso com o ingresso de Marte no setor das amizades, dinamizando as parcerias. Contudo, a temperatura pode esquentar em meio aos desafios territoriais, o que é potencializado pela Lua Cheia. Por isso, busque não permitir que a competitividade domine.