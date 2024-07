Quem nasce sob esta influência será trabalhador e executará todas as suas atividades com muito amor. Perceberá que sua intuição poderá chegar à genialidade, quando é convidado para debates ou mesmo quando estiver entre amigos. Terá sorte e proteção contra as enfermidades. Determinado, não gosta de nada que não seja claro e bem explicado. Pensa antes de agir e não gosta de sentir-se ameaçado.