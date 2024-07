O SANTO Santo Apolinário

Nasceu em Antioquia da Síria, no século I. Ele está no Gênesis do cristianismo, teve contato direto com os apóstolos de Cristo. Estava na Antioquia, com sua família pagã, quando encontrou Pedro e ficou tocado pelas suas palavras. Depois foi enviado a Ravena, local em que construiu uma igreja da qual foi bispo. Apolinário evangelizou aquela região, o que irritou os pagãos. Por isso, sofreu torturas. Entrando na casa de uma pessoa da elite da época para curar sua filha, Apolinário a fez voltar à vida. A consequência foi a conversão da jovem, sua mãe e de toda uma multidão. Apolinário morreu por volta do ano 79 d.C., em Ravena, após ser espancado por uma multidão. No lugar do martírio, foi construída uma basílica, hoje chamada Santo Apolinário em Classe, consagrada em 549.