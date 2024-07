Programe-se: Confira a agenda cultural deste sábado, 20 de julho (20/07)

Foto: Felipe Oliveira/Divulgação O teatro do Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) recebe neste sábado, 20, show em comemoração aos 50 anos de Luciano Calazans

O Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) recebe show em comemoração aos 50 anos de Luciano Calazans. O maestro se apresenta em concerto inédito com a Orquestra Eleazar de Carvalho. Ele ministra masterclass sobre sua experiência profissional, passando pela história do contrabaixo elétrico e sua importância na música. A aula ocorre na Galeria Letícia Parente, também no CCBNB, às 10h30min.

Quando: sábado, 20, às 19 horas

sábado, 20, às 19 horas Onde: CCBNB (rua Conde D'Eu, 560 - Centro)

CCBNB (rua Conde D'Eu, 560 - Centro) Entrada: duas latas de leite em pó; ingresso no Sympla



"Divertida Mente 2" tem sessões especiais para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e com hipersensibilidade sensorial. O volume de som é reduzido e 50% das luzes são acesas nas sessões.

Quando: sábado, 20

Onde: RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

Caminhos Cruzados

O Cinema do Dragão exibe neste sábado, 20, o filme "Caminhos Cruzados". Na obra, a professora aposentada Lia prometeu encontrar sua sobrinha trans Tekla, há muito perdida. Junto com o ex-vizinho e amigo de Tekla, o jovem azarado Achi, ela embarca em uma jornada emocionante e cria um vínculo improvável e involuntário enquanto eles navegam juntos pelas ruelas de Istambul em busca da jovem.

Quando: sábado, 20, às 16h50min

Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia); vendas em Ingresso.com e na bilheteria



Divertida Mente 2

A animação “Divertida Mente 2” é exibida em sessões adaptadas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras síndromes, transtornos ou condições que acarretem hipersensibilidade sensorial em geral. O longa é exibido com o volume de som reduzido, 50% das luzes permanecerão acesas e será permitido entrar e sair da sala a qualquer momento. “Divertida Mente 2” acompanha Riley adolescente e com a descoberta de novas emoções em seu amadurecimento.