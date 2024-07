Foto: Ana Raquel/Divulgação O grupo Alumiar Cenas e Cirandas apresenta o espetáculo "Oz", adaptação do clássico "O Mágico de Oz"

O grupo Alumiar Cenas e Cirandas apresenta o espetáculo "Oz", adaptação do clássico "O Mágico de Oz". Dorothy é uma menina comum que, através de um furacão, é transportada para a Terra de Oz. Dorothy embarca numa aventura, onde faz amigos e enfrenta a malévola Bruxa do Oeste.

Quando: domingo, 21, às 16 horas

Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia); R$ 30 1 kg de alimento não perecível (ingresso solidário)

Vendas: site Sympla e bilheteria do Dragão

Feira de Vinil no Relativo

O Relativo Bar, localizado no Meireles, realiza sua primeira feira de vinil neste domingo, 21. A ação ocorre em parceria com lojas como Direct Discos, O Vitroleiro, Márcio Discos Variados e Pablo Discos e Afins. No catálogo, diversos discos de vinil. A programação conta também com discotecagem, drinks e petiscos.

Quando: domingo, 21 às 16 horas

Onde: Relativo Bar (rua Professor Dias da Rocha, 560 - Meireles)

Teatro para Bebês

O grupo K'Os Coletivo apresenta no Theatro José de Alencar neste domingo, 21, o espetáculo "D. Menina", voltado para bebês a partir dos seis meses de idade. Em duas sessões, a peça apresenta a história de D. Menina, cuja vida é cuidar de suas plantas e animais. Seu maior pesadelo é saber que pode perdê-los.

Quando: domingo, 21, às 16h e às 18 horas

Onde: Theatro José de Alencar

(rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Gratuito; ingressos no Sympla

Cláudia Andujar

Com curadoria de Eduardo Brandão e cerca de 200 fotografias, a exposição "Claudia Andujar. Minha vida em dois mundos" segue disponível para visitação na Pinacoteca do Ceará. A mostra reúne trabalhos de algumas das principais séries da artista suíça naturalizada brasileira.

Quando: de quinta a sábado, de 12 às 20 horas

e domingo, de 9 às 17 horas

Onde: Pinacoteca do Ceará

(rua 24 de Maio, s/n - Centro)

Gratuito

Do Ponto ao Patrimônio

Segue em cartaz a mostra "Do Ponto ao Patrimônio". A exposição é fruto de iniciativa em que equipamentos culturais do patrimônio histórico do Estado são digitalizados em alta precisão e disponibilizados para visitação virtual. Um dos resultados são nuvens de pontos que registram objetos e edificações em alta resolução tridimensional.

Quando: quartas e quintas, das 16h às 18 horas; sextas, das 18h às 20 horas; sábados e domingos, das 19h às 20 horas

Onde: Museu da Imagem e do Som do Ceará (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Gratuito