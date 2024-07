Confira a agenda cultural desta segunda-feira, 22

Foto: FCO FONTENELE A Kayakeria, na Beira Mar de Fortaleza, é uma ótima opção de diversão em família durante as férias escolares

Durante as férias de julho, uma opção para lazer ao ar livre e com a família é a prática da canoagem. Em Fortaleza, um dos locais que oferecem o serviço é a Kayakeria, na Beira Mar. É possível alugar equipamentos e ter aulas de stand up paddle, caiaque e canoa havaiana. A sugestão é alugar a canoa havaiana para assistir ao nascer ou pôr do sol junto com família ou amigos.

Quando: segunda a sexta-feira, 6h às 11 horas; sábados, domingos e feriados, das 7h às 11 horas e 15h às 18 horas

Onde: Kayakeria (Av. Beira Mar, 3211 - Meireles)

Mais informações: kayakeria.com.br e (85) 98209.5543





Muquiranas Brasil

A plataforma Max lançou os dois primeiros episódios da primeira temporada de "Muquiranas Brasil". O reality acompanha pessoas que não gostam de gastar dinheiro e buscam táticas como comer alimentos vencidos ou procurar mobília no lixo.

Quando: episódios semanais às quintas-feiras

Onde: Plataforma Max





Bob Zoom

Ao longo do mês de julho, o Terrazo Shopping, no Eusébio, oferece à família o Parque do Bob Zoom, inspirado no desenho animado Bob Zoom. A atração inclui atividades gratuitas como corredor de elástico, piscina de flocos, jogo da memória, folha giratória e mesa de atividades. Também há uma arena com piscina de espuma, camas elásticas e mais.

Informações: @terrazoshopping no Instagram





Hora do Massacre

Está em exibição nos cinemas de Fortaleza o filme de terror "Hora do Massacre". Na obra, um grupo de jovens ativistas decide fazer uma declaração ambiental ao vandalizar uma loja de móveis. Entretanto, o plano dá errado quando ficam presos lá dentro e precisam enfrentar um guarda de segurança enlouquecido com uma terrível fixação pela caça primitiva. À medida

que a noite se enche de violência e terror, os adolescentes enfrentam uma luta desesperada pelas suas vidas.

Quando e onde: Ingresso.com





Hachiko

Em cartaz nos cinemas de Fortaleza está o filme "Hachiko: Para Sempre". A produção adapta o roteiro original de "Hachiko Monogatari". No longa, um professor encontra um filhote abandonado em uma cidade distante e decide adotá-lo. A dupla cria um forte laço de amizade e afeto a ponto do cão acompanhar seu dono até a estação todos os dias. Entretanto, quando o professor morre, o companheiro passa a esperá-lo no mesmo lugar, apesar da família decidir deixar a cidade.

Quando e onde: Ingresso.com





Twisters

Em exibição em cinemas de Fortaleza, no filme "Twisters" Kate Cooper é uma ex-caçadora de tempestades assombrada por um encontro devastador com um tornado durante seus anos de faculdade. Ela agora estuda padrões de tempestades nas telas em segurança na cidade de Nova York e é para testar um novo sistema revolucionário de rastreamento. Com outro personagem, ela arrisca sua vida na tentativa de testar um sistema experimental de alerta meteorológico.

Quando e onde: Ingresso.com