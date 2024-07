Festival Zepelim anuncia mudanças e divulga programação completa

Foto: Davi Rocha/Especial para O Povo Seu Jorge foi o primeiro confirmado na programação do Festival Zepelim 2024

O Festival Zepelim revelou mudanças na edição de 2024. Inicialmente marcado para acontecer nos dias 24 e 25 de agosto, no Marina Park, o evento anunciou que irá ocorrer somente em um dia.

A novidade foi divulgada na noite desta sexta-feira, 19, nas redes sociais do evento. “O nosso querido festival funcionará em um novo formato nesta edição de 2024. Com ampliação de estrutura e concentrando as atrações em um único dia, o evento ocorrerá no sábado, 24 de agosto”.

Com shows confirmados de Seu Jorge, Pabllo Vittar, BaianaSystem, Marina Sena, Banda Uó e outros artistas, o evento cearense justificou que a mudança se deu por “questões de agenda dos artistas”, além de “atender o pedido” do público do festival.

Detalhando “preservar as atrações já anunciadas”, o Festival Zepelim 2024, finalmente, divulgou a programação completa da terceira edição. Nas adições: Planet Hemp, Jovem Dionísio, Julio Mestre e Luiz Lins & Ivyson.

Seu Jorge



Pabllo Vittar



Marina Sena



BaianaSystem



Planet Hemp



Banda Uó



Yago Opróprio



Céu



Jovem Dionísio



Os Garotin



Julia Mestre



Luiz Lins & Ivyson

Mudança na programação do Zepelim 2024 remove shows de Fresno e Rael

Com as modificações, a banda Fresno e o rapper Rael foram removidos do festival de música cearense. O grupo gaúcho de rock estava previsto para se apresentar no domingo, dia 25.

Já a data do show de Rael não havia sido informada anteriormente.

Ainda no comunicado, o evento detalha: “Reiteramos que Fresno e Rael tocarão em Fortaleza/CE ainda no segundo semestre de 2024, em breve mais informações”.

Festival Zepelim 2024: Público poderá pedir reembolso

Além das mudanças da data e atrações, o Festival Zepelim 2024 divulgou as orientações para o público que deseja pedir reembolso do ingresso comprado anteriormente.

Para reembolso total ou parcial:

Entrar em contato com a Bilheteria Virtual via e-mail contato@bilheteriavirtual.com.br a partir da próxima terça-feira, dia 23 de julho.

Festival Zepelim 2024

Quando : sábado, 24 de agosto

: sábado, 24 de agosto Onde : Marina Park (avenida Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

: Marina Park (avenida Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil) Mais informações: @festivalzepelim no Instagram

