Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 22 de julho

ÁRIES

Busque readequar os gastos com os lazeres, visto a Lua no eixo amizades-material e sua fase minguante. O momento astrológico tende a favorecer a articulação interpessoal em prol de melhorias na gestão das rotinas e dos projetos em curso.

TOURO

É fundamental rever suas prioridades, visto a Lua entre o setor do trabalho e seu signo, além da fase minguante. Seu lado acolhedor tende a aflorar a partir de agora, o que favorece o engajamento nas relações familiares e em outros grupos que integram o dia a dia.

GÊMEOS

O céu da semana evidencia uma fase de expansão das ideias que contribui com as trocas intelectuais e com acordos na gestão da vida doméstica. Procure extrair lições dos desafios, visto a Lua no eixo espiritual-crise e sua fase minguante.

CÂNCER

O momento pode destacar suas habilidades empreendedoras, o que ajuda com a gestão de processos e recursos, visto que o Sol adentra a área material e Mercúrio o setor das ideias. É fundamental atuar de forma discreta na expressão emocional.

LEÃO

Tente rever e ajustar as parcerias em desenvolvimento. A tendência é que você sinta mais motivação perante a vida, o que se reflete de maneira positiva na gestão dos aspectos práticos da rotina, pois o Sol adentra seu signo e Mercúrio a área material.

VIRGEM

Momento favorável para o autoaprimoramento na gestão das dificuldades, visto que o Sol ingressa na área de crise e Mercúrio em seu signo. É importante fazer uma revisão dos acontecimentos e definir prioridades.

LIBRA

Procure seguir moderada na exposição pública. O momento pode levar ao fortalecimento do círculo de apoio, contando com um espaço de reflexão e diálogo sobre os problemas e das possíveis soluções, visto que o Sol adentra a área de amizades e Mercúrio a de crise.

ESCORPIÃO

No meio íntimo, é importante aprimorar o convívio e curtir os vínculos afetivos. As ambições profissionais e as parcerias tendem a ser fortalecidos neste momento, visto que o Sol adentra o setor do trabalho e Mercúrio o das amizades.

SAGITÁRIO

Momento de expansão mental em prol dos projetos profissionais, visto que o Sol adentra o setor espiritual e Mercúrio a casa do trabalho. Procure aproveitar para rever e ajustar suas expectativas nas parcerias.

CAPRICÓRNIO

Busque curtir ambientes acolhedores em companhias seletas e atividades que conciliem prazer e aprendizado, já que o Sol adentra o setor íntimo e Mercúrio o espiritual. É fundamental moderar os gastos ligados ao cotidiano.

AQUÁRIO

Tente valorizar os momentos de quietude no lar. Momento de transformação e fortalecimento do círculo de confiança, o que lhe proporciona estabilidade, já que o Sol adentra o setor de relacionamentos e Mercúrio o íntimo.

PEIXES

É preciso buscar aprendizado nas dificuldades. O engajamento na vida cotidiana pode fortalecer neste momento, contribuindo com um ambiente estável e prazeroso para você e seus pares, visto que o Sol adentra a área das rotinas e Mercúrio a dos relacionamentos.





o anjo Imamaiah

Destrói o poder dos inimigos; domina sobre toda espécie de viagens; protege os prisioneiros, inspira-lhes os meios de obterem a liberdade; influencia todos os que procuram a verdade, que são de boa fé e prontos a corrigir seus erros. Dá temperamento forte e vigoroso, paciência, coragem e grande habilidade. O gênio contrário domina o orgulho, a blasfêmia e a malícia; influencia os homens grosseiros e querelantes.

O SANTO Santa Maria Madalena

Deve-se a Santo Tomás de Aquino este título dado a Maria Madalena, cujo nome deriva de Magdala, onde nasceu, aldeia de pescadores situada às margens ocidentais do Lago de Tiberíades. Assim foi chamada pelo fato de ir até os apóstolos anunciar o Cristo ressuscitado. Maria Madalena aparece ainda nos Evangelhos no momento mais terrível e dramático da vida de Jesus: quando o acompanha ao Calvário, com outras mulheres, e O contempla de longe. Ela aparece também quando José de Arimateia depõe o corpo de Jesus no sepulcro, que fora fechado com uma pedra. Foi ela, depois do sábado, quem voltou ao sepulcro e descobriu que a pedra havia sido removida e correu para avisar Pedro e João; eles, por sua vez, foram às pressas ao sepulcro e viram que o corpo do Senhor não estava mais lá.