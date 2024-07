Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 23 de julho

O SANTO Santa Brígida

A primeira parte da sua vida foi dedicada a um casamento feliz, do qual nasceram oito filhos. Junto com seu marido, adotou a Regra das Terciárias Franciscanas e fundou um pequeno hospital. Após mais de 20 anos, seu marido faleceu e Brígida despojou-se dos seus bens e foi viver num mosteiro. Naquela época, destacavam-se muitas experiências místicas, depois relatadas nos oito livros das Revelações. Em 1349, foi a Roma para obter o reconhecimento da sua Ordem, dedicada ao Santíssimo Salvador, que deveria ser composta de monjas e religiosas. Ela sofria por causa dos maus costumes e da degradação generalizada da cidade, que ressentia muito pela ausência do Papa, que, na época, vivia em Avinhão. Faleceu em Roma, em 23 de julho de 1373. Confiou a Ordem a sua filha Catarina, que vivia em Farfa.