Programe-se: confira a agenda cultural desta terça-feira, 23 de julho (23/07)

Foto: Matheus Souza Retratos do ator Emiliano Queiroz que veio a Fortaleza para o evento em que será homenagiado pelos seus 50 anos de carreira no Museu da Fotografia. (foto: Matheus Souza/O povo)

O ator cearense Emiliano Queiroz é homenageado no Museu da Fotografia Fortaleza (MFF) com uma exposição em comemoração à sua carreira na atuação. A mostra reúne cerca de 105 obras que recontam a trajetória do artista de 88 anos, com fotografias inéditas e cartazes de peças.

Quando: terça-feira a domingo, das 12h às 17 horas; visitação até 19 de outubro

terça-feira a domingo, das 12h às 17 horas; visitação até 19 de outubro Onde: Museu da Fotografia Fortaleza (rua Frederico Borges, 545 - Varjota)

Museu da Fotografia Fortaleza (rua Frederico Borges, 545 - Varjota) Gratuito

Greice

O Cinema do Dragão exibe nesta terça-feira, 23, o filme "Greice", dirigido por Leonardo Mouramateus. Na obra, uma jovem brasileira de 22 anos estuda Belas-Artes em Lisboa. Depois de se relacionar com Afonso, o casal é responsabilizado por um acidente que ocorre na festa de recepção dos calouros. Greice precisa voltar a Fortaleza para renovar o título de residência. Escondida em um hotel, ela busca um lugar no mundo.

Quando: terça-feira, 23, às 19h50min

terça-feira, 23, às 19h50min Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia); vendas em Ingresso.com e na bilheteria





AuthenticGames

Considerado um dos canais do YouTube especializados em videogame mais populares no Brasil, o AuthenticGames chega a Fortaleza em um parque especial. O espaço conta com cama elástica, tobogã e uma grande piscina de bolinhas. O espaço é voltado para crianças a partir de 2 anos de idade.

Quando: de segunda-feira a sábado, das 10 horas às 22 horas; domingo e feriado, das 13 horas às 21 horas

de segunda-feira a sábado, das 10 horas às 22 horas; domingo e feriado, das 13 horas às 21 horas Onde: shopping Riomar Kennedy (Av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy)

shopping Riomar Kennedy (Av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy) Quanto: R$40 (para 30 minutos) e R$ 70 (limite de 60 minutos)





No Radar

O cantor Jay Vaquer retorna a Fortaleza em setembro para show intulado "Porradaria Frenética". A apresentação reúne repertório dos mais de 20 anos de carreira do artista.

Quando: 7 de setembro, às 18 horas

7 de setembro, às 18 horas Onde: The Brikynn Pub (rua Eduardo Garcia, 301 - Aldeota)

The Brikynn Pub (rua Eduardo Garcia, 301 - Aldeota) Quanto: a partir de R$ 60; vendas no Clube do Ingresso





Mundo Pixar

Segue em exposição no Shopping Iguatemi Bosque a mostra "Mundo Pixar". Em cartaz em Fortaleza pela primeira vez, ela reúne salas que proporcionam imersão no mundo dos desenhos animados. No espaço, é possível entrar no universo de "Toy Story" e "Ratatouille".

Quando: terça a quinta, de 11h às 21 horas; sexta a domingo, de 10h às 21 horas

terça a quinta, de 11h às 21 horas; sexta a domingo, de 10h às 21 horas Onde: Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) Quanto: R$45 (meia entrada) R$ 90 (inteira) - vendas pelo site