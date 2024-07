Globoplay aposta em interesse por novelas antigas

Foto: TV GLOBO/DIVULGAÇÃO "Chocolate com Pimenta" é sucesso desde sua primeira exibição, em 2003

"Chocolate com Pimenta", um clássico de Walcyr Carrasco que foi ao ar originalmente na faixa das 18 horas da Globo, é a novela mais revista do Projeto Resgate do Globoplay.

A novela conta a história de Ana Francisca, menina pobre interpretada por Mariana Ximenes, que se apaixona por Danilo, o bonitão da cidade vivido por Murilo Benício. Ela é abandonada por ele e vira piada na cidade. Grávida, casa com Ludovico, o gentil dono de uma fábrica de chocolates.

"Chocolate com Pimenta" é sucesso desde sua primeira exibição, em 2003, e voltou a conquistar bons números de audiência todas as vezes que foi reprisada - duas delas no Vale a Pena Ver de Novo e uma terceira na faixa especial da Globo após o Jornal Hoje. No primeiro semestre de 2024, houve crescimento de 25% no consumo da obra quando comparado ao segundo semestre do ano passado.

Em 2024, o Projeto Resgate completa quatro anos oferecendo, na íntegra, novelas, séries e minisséries do acervo da Globo. Até junho, foram publicadas 100 obras.

"Era um projeto antigo que a pandemia acabou acelerando", comenta Flavio Furtado, gerente de Programação do Globoplay. "A gente olhava para o acervo e sabia da sua importância e havia uma demanda de público, de fãs de novela."

O projeto inclui uma novela a cada 15 dias. Quem tem assinatura da plataforma pode ver tanto novelas exibidas mais recentemente, nos anos 2010, até produções dos anos 1970, como "Dancin' Days", de Gilberto Braga, 1978, e a primeira versão de "Anjo Mau", de Cassiano Gabus Mendes, de 1976.