Parceria inédita une escolas em prol de cursos gratuitos de cinema

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-08-2023: Aniversário de 10 anos do Porto Iracema das Artes. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

A cadeia produtiva do mercado audiovisual vai muito além das figuras do diretor e do roteirista. É o que ressalta Bete Jaguaribe, diretora de formação do Instituto Dragão do Mar (IDM) e da Porto Iracema das Artes. Assistência de arte e cenografia, assistência de produção executiva, controladoria do processo e tantas outras funções compõem esse ecossistema.

“Assistente de direção, (por exemplo), é uma função superimportante, porque é aquele que prepara tudo para o diretor chegar e executar, e temos poucos profissionais (na área). Até para contratar uma pessoa para dar a oficina é difícil, porque os poucos que têm no Brasil estão trabalhando”, elabora.

Mas, como a fala de Bete já elencou, o mercado audiovisual carece de profissionais aptos para desempenhar essas funções. Foi visando atender essa escassez que uma parceria inédita surgiu entre a Universidade de Fortaleza (Unifor), Universidade Federal do Ceará (UFC) e o Porto Iracema das Artes.

É a partir dessa união que nasce o Programa de Aprofundamento Técnico em Cinema e Audiovisual (PRO – SET), oferecendo cursos de formação rápida para aqueles que já são atuantes no setor de cinema e audiovisual. A proposta é “aprofundar os estudos”, aperfeiçoando os conhecimentos desses profissionais.

“Esse projeto vai mobilizar alunos que já têm repertório de cinema, não é um lugar de iniciação”, enfatiza Bete, que também é coordenadora do curso de Cinema da Unifor. “Há um entendimento entre os parceiros de que um técnico em qualquer área artística, no nosso caso, cinema, não se transforma em um bom profissional se não tiver repertório conceitual do campo de atuação”, explica.

Ao todo, são 10 cursos oferecidos pelo PRO-SET, indo de agosto ao início de novembro. Os interessados podem se inscrever em quantas formações desejarem, estando atentos apenas para os choques de horários. Os alunos de cada turma serão escolhidos a partir de uma seleção que acontece em duas etapas: análise de currículo e entrevista.

Os cursos foram divididos entre as três instituições: na Casa Amarela Eusélio Oliveira (CAEO), no campus da UFC no bairro Benfica, no curso de Cinema e Audiovisual na Unifor e na escola Porto Iracema das Artes. Para as formações que iniciarão em agosto, as inscrições já estão abertas.

“O processo de seleção tem como objetivo identificar a relação daquele concorrente com a área para qual ele está se inscrevendo. Esse projeto tem um foco de público muito específico, porque o mercado está precisando com urgência de pessoas para ocupar determinadas funções”, arremata Bete.

Para identificar as áreas a serem ofertadas no Programa, a Casa Amarela ficou responsável por realizar uma pesquisa com as produtoras e identificar quais “são as funções que elas mais procuram”. Mas a preocupação com essa escassez, da qual a gestora afirma não ser apenas no Ceará, é antiga e já era mencionada antes.

Diego Hoefel, diretor da CAEO, corrobora, destacando que “a crescente produção audiovisual no Ceará e a notável ausência de técnicos especializados na região”, demonstraram a “a importância de capacitar localmente profissionais para suprir essa demanda”.

“A oferta desses cursos visa não apenas formar técnicos, mas também fortalecer a independência do cinema cearense, reduzindo a necessidade de importar profissionais de outros estados e contribuindo para o desenvolvimento sustentável do setor audiovisual local”, argumenta.

Ele também defende que a criação PRO-SET não apenas aumentará a “qualidade e quantidade” de profissionais aptos para desempenhar essas funções, mas também criará “um ecossistema audiovisual mais robusto e independente”. “Espera-se um aumento na realização de futuras produções, com equipes mais preparadas e diversificadas”. destaca o gestor.

Após o término da formação, informações dos participantes e das práticas realizadas durante a formação ficarão disponíveis em uma plataforma para as produtoras. “Quando elas precisarem desses profissionais saberão que naquela plataforma tem uma lista deles, que estão em permanente processo de formação”, detalha Bete.

“É a primeira experiência, vamos observar muito, depois avaliar e conversar com os alunos (sobre a experiência), para na próxima aperfeiçoarmos”, declara. “Esse vai ser o primeiro (ano do) Programa, mas a ideia é que ele seja permanente e que no próximo ano abram novas turmas”, conclui.

Incrições para os cursos gratuitos do PRO-SET

Cursos que iniciam em agosto

Quando: 20 a 31 de julho



Cursos que iniciam em setembro

Quando: 9 a 19 de agosto

Cursos que iniciam em outubro