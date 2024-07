Programe-se: confira a agenda cultural desta quarta-feira, 24 de julho (24/07)

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 31-05-2023: Desfile Sanderson Amaral. Dragão Fashion Brasil, DFB Festival. centro de Eventos. (Foto: Aurelio Alves/O Povo)

Começa nesta quarta-feira, 24, a 25ª edição do DFB Festival, o maior evento de moda autoral da América Latina. Celebrando a produção consciente e a valorização do "handmade", o projeto destaca a pluralidade com desfiles, shows, concursos, espaço para negócios sustentáveis e programação inteiramente gratuita.

Quando: 24 a 27 de julho

24 a 27 de julho Onde: Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz) Gratuito

Akey

A artista Kaye Djamiliá apresenta o espetáculo gratuito "Akey", que parte da investigação do corpo feminino na linguagem do circo.

Quando: quarta-feira, 24, às 19 horas

quarta-feira, 24, às 19 horas Onde: CUCA Jangurussu (av. Governador Leonel Brizola, s/n, Jangurussu)





Deadpool & Wolverine

Estreia em todo o Brasil, nesta quarta-feira, 24, o filme "Deadpool & Wolverine". A produção é o 34ª filme do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) e a sequência de "Deadpool" (2016) e "Deadpool 2" (2018), ambos grandes sucessos de bilheteria. Neste longa-metragem, o famoso mercenário e tagarela Wade Wilson cruza caminho com o poderoso mutante Wolverine.

Onde e quando: Ingresso.com





Diga que você está de acordo!

É realizado no Teatro Dragão do Mar nesta quarta e quinta-feira, 24 e 25 de julho, o espetáculo "Diga que você está de acordo!", que parte dos fragmentos do Fatzer de Brecht. Na montagem, os atores exploram a guerra como uma situação origem para improvisar e descobrir como o teatro pode expressar os extremos da espera, da violência e da comunicação.

Quando: 24 e 25 de julho, às 19h30min

24 e 25 de julho, às 19h30min Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira); vendas em Sympla.com





O Chapéu Maravilhoso de Mila

Integrando a programação de férias da Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece), a professora Rhaná Teixeira apresenta a história do livro "O Chapéu Maravilhoso de Mila", do autor japonês Satoshi Kitamura. As crianças serão convidadas a uma oficina para criar como seria o chapéu maravilhoso para cada uma delas.