Disney+ aborda histórias reais do tráfico de drogas em nova série

Foto: reprodução/Disney Série "Impuros" estreia 5ª temporada no Disney+

"É muito bom para o audiovisual brasileiro estar presente nas plataformas de streaming, mas também é muito bom para as plataformas ter o audiovisual brasileiro", é assim que define René Sampaio, diretor da série "Impuros", cuja quinta temporada estreou na Disney+ nesta semana.

A produção nacional, que tem no elenco principal Raphael Logam, Rui Ricardo Diaz e Fernanda Machado, está contextualizada em um cenário de combate ao tráfico de drogas, no qual são aprofundados laços familiares dos personagens envolvidos na trama.

O foco da narrativa, desde a primeira temporada, é Evandro (Raphael Logam), um homem simples que entra para o mundo do crime e transforma sua facção em um grande império de drogas temido e respeitado. Seu poder e negociações ilegais chamam a atenção do policial federal Morello (Rui Ricardo Diaz), um estrategista que tenta o capturar a qualquer custo e se torna seu principal inimigo.

Durante toda a série, dramas, romances, perigos e conflitos que mergulham na profundidade subjetiva dos personagens demonstram que nem sempre há uma dualidade onde o traficante é o vilão e a polícia é a heroína.

Tomás Portella, diretor e roteirista de "Impuros", acredita que uma das razões para o sucesso da produção e as sucessivas renovações de temporadas, é a proximidade com a realidade do brasileiro: "A nossa série é muito baseada em conflitos familiares, que é uma coisa que todo mundo vive, que está em toda dramaturgia grega, que está em Shakespeare, que está nos cinemas, que está em tudo. Não somos uma série só sobre tráfico, especialmente, somos uma série sobre família", afirma durante coletiva de imprensa com presença do Vida&Arte.

"E também temos o humor. Além de tudo, temos o drama familiar, o tiro, porrada, bomba, morte de gente e o alívio cômico. É uma série gostosa de ver. É tenso, mas tem uma leveza, que é gostosa de ver", complementa o também diretor René.

Ainda que "Impuros" se passe num contexto de tráfico de drogas e facções criminosas, os diretores René Sampaio, Tati Fragoso e Tomás Portella defendem que o tema principal da trama é a família.

René argumenta: "A série até se passa no tráfico em uma situação limite, de violência, pobreza, de favelas, mas, no fundo, é uma história de um filho contra a mãe, de um pai atrás da filha, da filha que namora um traficante, vários dramas que amarram todo enredo". Tati Fragoso acrescenta: "O tráfico é só o trabalho deles, mas o que move eles é a família, sem dúvida".

Uma curiosidade que os diretores de "Impuros" destacam é que a produção é inspirada em histórias reais que aconteceram no Brasil. Tomás Portela conta que o roteiro foi feito como um "pot-pourri" de vários fatos que marcaram a história do País, com pontuais acréscimos de ficção.

"'Impuros' dá a história de vários traficantes. Como na primeira temporada, que tem casos inspirados na história do Tim Lopes, do Fernandinho Beira-Mar; tem em outros momentos narrativas inspiradas no Marcola… A gente bebe um pouco desse universo bastante não construtivo do País. São muitas histórias. Eu costumo dizer que, se o tráfico de drogas no Brasil criasse uma agência de marketing, os caras iam ficar ricos. Eles têm ideias geniais", brinca o roteirista.

Tomás ainda indica que essa estratégia de inserir inspirações reais na trama é uma das formas de conquistar o público: "Quando a pessoa reconhece uma história real no meio da série, ela vibra por ver aquilo acontecer na vida. É como um easter egg".

Por fim, o trio de diretores celebra a audiência de "Impuros" no Disney+, que é considerada a produção brasileira mais longeva do streaming. Para René, esse mérito é do público brasileiro que consome muito do audiovisual nacional.

"Temos a tradição de consumir novelas, programas de televisão e produções nossas no geral. Em muitos outros países, as pessoas consomem produtos exportados para os países deles com uma proporção muito maior do que a gente. O brasileiro adora o audiovisual brasileiro e temos um histórico de sucesso. Se, por um lado, as plataformas estão ajudando a gente a produzir mais, elas também estão se beneficiando da nossa tradição de fazer um grande produto audiovisual de qualidade", destaca René.

Ele finaliza: "'Impuros' está na 5ª temporada não porque a plataforma é legal e quer colocar uma série brasileira, mas sim porque somos um mega sucesso. Os atores são parados nas ruas. O segredo do nosso sucesso é que temos público e as pessoas querem nos assistir".



Impuros 5ª temporada