Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: João Arraes/Divulgação Urias, cantora e compositora mineira

Urias

A cantora Urias faz show em Fortaleza neste sábado, 27. A artista apresenta show da turnê "Her Mind". O show reúne toda a equipe de dançarinos da turnê. A programação começa às 17 horas, com Thigas. Na sequência, sobe ao palco Olívia Oliboni com pequeno show de Henrique Vivazz. Urias entra às 20h30min e, depois, DJ Nandi se apresenta.

Quando: sábado, 27, às 20h30min

sábado, 27, às 20h30min Onde: Pirata Bar (rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema)

Pirata Bar (rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema) Quanto: a partir de R$ 80; vendas no site OutGo

Elton John

O Teatro RioMar Fortaleza recebe neste domingo, 28, um espetáculo em homenagem ao cantor britânico Elton John. O maestro e cantor Rogério Martins, que tem timbre parecido com o do artista, se apresenta com sua Rocket Band, além de orquestra e coral.

Quando: domingo, 28 de julho, às 20 horas

domingo, 28 de julho, às 20 horas Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 100; vendas no site Uhuu e bilheteria do teatro (de terça a sábado, das 14h às 20 horas)





Rústico

O cantor sertanejo Zezé di Camargo faz show de seu novo projeto. A apresentação, intitulada "Rústico", tem participação do cantor e compositor Batista Lima — na ocasião, ele intepreta as principais canções que marcaram sua trajetória com a banda Limão Com Mel.

Quando: sexta-feira, 26, às 21 horas

sexta-feira, 26, às 21 horas Onde: Marina Park Hotel (av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

Marina Park Hotel (av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil) Quanto: a partir de R$ 100; vendas no site Bilheteria Digital





Ancestralidade

O Theatro José de Alencar (TJA) recebe nesta quinta-feira, 25, apresentação da cantora e compositora Nega Lu. No show ''Minha Ancestralidade'', a instrumentista leva ao público um espetáculo intimista, que traz em suas linhas a representação de suas memórias e vivências. São canções que passeiam pela afirmação e valorização de uma identidade afrodiaspórica: o poder da representatividade preta, a força da mulher e a coragem de ser quem é.

Quando: quinta-feira, 25, as 19 horas

quinta-feira, 25, as 19 horas Onde: TJA (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

TJA (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Gratuito; ingressos retirados pelo Sympla

Regina Kinjo

A cantora e compositora Regina Kinjo apresenta nesta sexta-feira, 26, o show "Sertão Oriente". Predominantemente autoral, o espetáculo inclui canções do novo EP, intitulado "Kinjo - Sertão Oriente". O trabalho desbrava as raízes da artista, que tem em seu DNA o Japão e o Nordeste. Um cordel permeia todo o show, que conta a história de Regina.

Quando: sexta-feira, 26, às 19h30min

sexta-feira, 26, às 19h30min Onde: Casa Absurda (rua Isac Meyer, 108 - Aldeota)

Casa Absurda (rua Isac Meyer, 108 - Aldeota) Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia); vendas no site Sympla





Teatro

Os artistas Filipe Evans e Igor Lira encenam no Hub Cultural Porto Dragão o espetáculo "E o Que Resta Sou Eu". A peça, apresentada nesta quinta, 25, revela a trama de dois passageiros em uma jornada para se libertarem de suas bagagens e sentirem-se livres. Em um cenário atemporal, eles embarcam em uma atmosfera que circula pelo tempo. Cada encontro revela mais do que aparenta, e a cada cena, parece que ambos compartilham a mesma história.

Quando: quinta-feira, 25, às 19h30min

quinta-feira, 25, às 19h30min Onde: Porto Dragão (rua Bóris, 90 - Centro)

Porto Dragão (rua Bóris, 90 - Centro) Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia); vendas na bilheteria e no Sympla





Paulo Betti

Neste fim de semana, o ator, diretor e autor Paulo Betti apresenta o espetáculo teatral ''Autobiografia Autorizada'', na Caixa Cultural Fortaleza. A peça, inspirada em seus 49 anos de carreira, reúne textos escritos durante sua adolescência e artigos semanais escritos durante 30 anos para jornal do interior paulista. Ele leva ao público sua história de vida pessoal, desde a vivência humilde no meio rural até se formar em Arte Dramática.

Quando: sexta-feira, 26, e sábado, 27, às 20 horas; domingo, 28, às 19 horas

sexta-feira, 26, e sábado, 27, às 20 horas; domingo, 28, às 19 horas Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 — Praia de Iracema)

Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 — Praia de Iracema) Quanto: R$ 15 (meia) e R$30 (inteira); ingressos na bilheteria da Caixa Cultural