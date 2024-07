Foto: João Arraes/divulgação Ingressos para show da cantora Urias, no Pirata Bar, estão á venda

A cantora Urias faz show em Fortaleza neste sábado, 27. A artista apresenta show da turnê "Her Mind". O show reúne toda a equipe de dançarinos da turnê. A programação começa às 17 horas, com Thigas. Na sequência, sobe ao palco Olívia Oliboni com pequeno show de Henrique Vivazz. Urias entra às 20h30min e, depois, DJ Nandi se apresenta.

Quando: sábado, 27, às 20h30min

Onde: Pirata Bar

(rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema)

Quanto: a partir de R$ 80; vendas no site OutGo