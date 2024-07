Foto: Tim Oliveira/Divulgação Espetáculo infantil "O Barquinho e o seu pescador"

O diretor, ator e músico Evan Teixeira apresenta nesta sexta-feira, 26, o espetáculo infantil "O Barquinho e o seu pescador", que usa poesia rimada e músicas lúdicas autorais ao vivo para cativar o público. Além disso, o artista traz ao palco do Cineteatro São Luiz a magia da manipulação de bonecos para encantar e divertir as famílias ao contar a história de um um pescador que veleja em busca de alimento e sustento.

Quando: sexta-feira, 26,

às 17 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro)

Gratuito

Mais informações: @cineteatrosaoluiz

Trava da peste: linda quanto sol

Encerra-se, neste sábado, 27, a exposição "Trava da peste: linda quanto sol", que está disponível no Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC). A mostra, que discute a mutação da espécie humana por meio de símbolos como raios solares e obras poéticas, terá programação de fechamento no museu

com seminário sobre a pesquisa e lançamento do catálogo da mostra.

Quando: sábado, 27,

às 14 horas

Onde: MAC (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Gratuito

Infos: @macdragao

Festival Vento da Tarde

Estão abertas as inscrições para o 1º Festival Vento da Tarde, que reunirá mostras audiovisuais e seminários sobre as contribuições do audiovisual nos processos educativos do Brasil. O evento acontece gratuitamente em Fortaleza e ocorrerá entre os dias 17 a 21 de setembro. Serão escolhidos filmes pensando na visibilidade das produções de jovens, realizadas no âmbito de experiências de formação.

Quando: inscrições até 9 agosto

Mais informações e inscrição: www.ventodatarde.com.br

Festa no DFB

A 25ª edição do DFB, um dos maiores eventos de moda autoral da América Latina, está acontecendo nesta semana até o sábado, 27, com a realização de apresentações musicais gratuitas.

Nesta sexta, 26, o evento conta o DJ Xarada, Baile Marrom, Wavzin e Má Dame na programação.

Quando: sexta-feira, 26, a partir das 22 horas

Onde: Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Gratuito

Mais informações: @dfbfestival

Gil e Caê

Nesta sexta-feira, 26, o restaurante Cantinho do Frango recebe o show "Gil & Caê", realizado pelos músicos Pantico Rocha, na bateria e na voz; Nélio Costa, no baixo e na voz; e Alfredo Pessoa, no violão e na voz. O trio interpreta sucesso dos baianos Gilberto Gil e Caetano Veloso, com músicas que marcaram gerações.

Quando: sexta-feira, 26, a partir das 19 horas

Onde: Cantinho do Frango (Rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)

Quanto: R$ 20 (couvert)

Mais informações: @cantinhodofrangooficial