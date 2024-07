O SANTO São Joaquim e Sant'Ana

Sabe-se que ambos moravam em Jerusalém. Quando se casaram, Joaquim e Ana não tiveram filhos durante 20 anos. Naquela época, para os judeus, não ter descendentes era sinal da falta de bênção de Deus. Certo dia, ao levar ofertas ao Templo, Joaquim foi repreendido pelo fato de não ter filhos, logo não poderia apresentar as ofertas. Joaquim e Ana pediram a Deus que lhes desse um filho. Assim que Maria completou 3 anos, foi levada ao Templo para ser consagrada ao seu serviço. A criança foi criada perto da piscina de Betzaeda, onde os Cruzados construíram uma igreja, que ainda existe. A princípio, apenas Santa Ana era comemorada e, mesmo assim, em dias diferentes no Ocidente e no Oriente. Em 1969, os pais de Maria passaram a ser celebrados na mesma data, 26 de julho.