Anastácia, a Rainha do Forró, e Daniel Gonzaga realizam show único

Foto: Sanfona Sentida/Divulgação Rainha do Forró, Anastácia, se apresenta com Daniel Gonzaga no Cineteatro São Luiz

Na música "Sanfona Sentida", composição de Anastácia e Dominguinhos, o instrumento é mais do que um objeto inanimado, ele carrega sentimentos — sendo retratado pelo eu lírico como algo que está chorando e gemendo por um amor. Curiosamente, este foi o nome escolhido pela própria Anastácia e por Daniel Gonzaga para nomear o show que acontece neste domingo, 28, no Cineteatro São Luiz.

A escolha do título não é justificada por ser uma apresentação triste, mas, como revela o neto do Rei do Baião, por se tratar de uma homenagem a sanfona — este instrumento tão marcante em ritmos como forró e baião. A Rainha do Forró acrescenta que a ideia é levar para diversas cidades do País uma performance que mostre a importância da música nordestina e de seus mestres para a música brasileira.

"A música nordestina é riquíssima melodicamente, com autores maravilhosos. Mas ela sempre foi confinada ao Nordeste, ela foi regionalizada e eu sempre combati isso, porque acho que a música é universal", explica a artista. Ela relembra que Luiz Gonzaga foi o "maior garoto propaganda do Nordeste", seguido de Dominguinhos e outros importantes artistas da região. "É uma região do Brasil muito rica", arremata.

Durante uma hora e meia, o show entregará ao público um repertório com músicas solos da carreira dos dois cantores, assim como faixas que eles gravaram juntos, e músicas do Gonzagão.Daniel conta que, em algumas apresentações, eles colocaram "uma homenagem a Jackson do Pandeiro, com quem Anastácia conviveu e gosta de cantar".

"Em alguns shows eu boto música de Azulão, que é o mestre que eu gosto de cantar também. A apresentação está 90% roteiro e 10% o que estamos com vontade de falar no dia", declara o músico. "No show da semana passada, a Anastácia colocou 'Contrata de Separação', pois sentiu vontade de falar de Dominguinhos", exemplifica.

Daniel garante que a performance deste domingo será dançante e que várias histórias da vida deles serão contadas, passeando por músicas de sucessos e inéditas. "Ela (Anastácia) faz um apanhado geral sobre cultura: mostra coisas novas, mas também delicia o público com grandes sucessos desses compositores, valorizando sempre a sanfona e a questão da maestria", elabora.

A plateia também presenciará uma parceria que se estende para além dos palcos e da música. Anastácia conheceu e manteve uma amizade com Luiz Gonzaga, assim como também conheceu Gonzaguinha, pai de Daniel, quando este ainda era adolescente.

"De uns três anos para cá, nos encontramos no Recife, depois no Rio de Janeiro e, de repente, surgiu um affair entre ele e minha neta, Carolina Albuquerque — ficaram enrolando por um tempo, depois levaram a sério e se juntaram. Ele veio morar em São Paulo e foi aí que começamos a se aproximar e nasceu uma parceria", lembra.

E continua: "Começamos a fazer músicas juntos, Daniel é muito talentoso e um baita músico, compositor maravilhoso. Até que eu tive a ideia e falei: 'Por que não fazermos um show juntos?'".

Para Daniel, é uma sorte, em meio a tantas outras que ele já teve na vida, "conviver e aprender, não só no palco, com a Rainha do Forró". "Está com Anastácia é uma sorte, é um aprendizado, é uma mestra. E eu só que apreender tudo que eu puder desse conhecimento".

"Costumo falar que esse show reúne o velho e o novo — no caso, eu sou o velho e ela é nova. Quando estamos juntos, às vezes os papéis se invertem. Ela tem muita energia, dialoga com qualquer estilo musical, faz músicas de amor e de protesto", reverencia. "Anastácia é uma grande mestra e esses mestres têm a capacidade dessa pluralidade de ensinamentos e adaptação", completa.

A vinda para Fortaleza é encarada com expectativa por ambos. Daniel esteve com a esposa em junho gravando um projeto audiovisual com alguns artistas da cidade, e retornar à capital cearense para tocar "é um prazer".

Para Anastácia, é uma quebra de jejum, pois ela não se apresenta na cidade há mais de 20 anos. Ela explica que costumava vir ao Estado com frequência para se apresentar com Dominguinhos, seu ex-marido, mas que perderam espaço com o surgimento de bandas de forró mais metalizadas.

Suas apresentações se concentraram em São Paulo, onde mora atualmente, e em outros estados do País. "Mas para o Ceará, realmente, não tinha ido mais. Agora vai ser a oportunidade de rever esse povo tão simpático", conclui.



Show "Sanfona Sentida"