Ciribáh Soares comemora 40 anos de carreira com show gratuito

Foto: Acervo Pessoal Ciribáh Soares celebra 40 anos de carreira em show gratuito neste domingo, 28

Celebrar quatro décadas de carreira talvez seja o sonho de qualquer artista. É a confirmação de que seus planos se concretizaram e que você realizou grandes feitos, ainda mais se tudo foi feito de forma independente e com muito esforço ao longo do tempo. Para o cearense Ciribáh Soares, isso é a realidade.

Neste domingo, 28, o músico faz um show gratuito para comemorar os 40 anos de carreira. A apresentação acontece no Anfiteatro da Beira Mar e conta com composições próprias, assim como releituras de músicas clássicas cearenses. É uma revisão de sua trajetória artística, marcada por canções premiadas em festivais pelo Brasil.

A paixão de Ciribáh pela música iniciou ainda na infância, ouvindo canções na rádio, ao lado da mãe, no bairro Monte Castelo. Com o incentivo da família, ele começou a fazer rodas de violão e percussão com os amigos. Neste momento surgiu seu primeiro contato com os instrumentos musicais.

Ciribáh revela ao Vida & Arte que seu início de carreira foi bem desafiador por não possuir condições financeiras necessárias para estudar música. "Foi tudo na marra mesmo, no ouvido. Quando me tornei músico profissional, mais ou menos em 1984, ainda não sabia quase nada da teoria musical, só depois é que tive condições de estudar", relembra.

O artista conseguiu aprender mais sobre a área na década de 1990, quando estudou no Centro Livre de Aprendizado Musical (Clam) durante o período em que morou em São Paulo. Nas noites paulistanas, fez parte da banda de salsa "La Santanera" como guitarrista e vocalista.

Também trabalhou por quase dez anos como violonista e vocalista de apoio do "Duo Teleu & Sanvita". Entretanto, somente em 1994 parte para sua carreira solo. O primeiro disco gravado é "Acordando o Luar", lançado de maneira independente e com participações especiais de Carlinhos Patriolino e Oswaldinho do Acordeon.

As inspirações de Roberto Carlos, Elizeth Cardoso, Benito de Paula, Martinho da Vila, Fagner, Ednardo, Belchior, Rodger Rogério e Amelinha o influenciaram a construir sua própria maneira de tocar, também fazendo referências à Bossa Nova de Tom Jobim e João Gilberto.

Desde então, já foram lançados mais quatro discos e um DVD: "Canto Cantarei", “DVD Canto Cantarei Ao Vivo", "Samba do Grande Amor", "Samba do Grande Amor Vol. 2" e "Sempre". "Vivo daquilo que sonhei desde a minha infância, viajei bastante, cinco discos gravados, um DVD, construí muitas amizades na música, um balanço muito positivo", opina.

Ciribáh tem parcerias musicais com nomes como Zé Rodrix, Paulo Diniz, Leila Pinheiro, Ed Motta, Evaldo Gouveia, Adelson Viana, Waldonys, Ednardo, Fausto Nilo, Claudio Nucci e Zeca Baleiro. Para ele, os momentos mais especiais ao longo dos anos foram as viagens feitas, a temporada morando em São Paulo por quase 20 anos, as participações em festivais e o "reconhecimento nacional".

Ele reconhece que o mercado musical mudou bastante com a internet e o surgimento de várias plataformas de streaming de músicas. Para ele, existe uma disputa “desleal” entre os produtos disponíveis na mídia.

"A produção financeira é muito alta, enquanto nós, artistas independentes, não temos como brigar por esse espaço. Estou completando 40 anos de música e nunca tive um empresário, tudo sou eu mesmo que faço e com a ajuda de alguns amigos. Mas tem muita coisa boa no Ceará e no Brasil", declara ao reafirmar que a dificuldade financeira é um fator que impossibilita a construção de um trabalho fonográfico contínuo.

O músico, guitarrista e produtor musical Mimi Rocha define Ciribáh Soares como "um dos caras mais atuantes na noite musical de Fortaleza". Os dois trabalharam juntos por anos, atualmente, Mimi Rocha é o responsável pela direção artística do show celebrativo deste sábado, 27.

"A primeira coisa que me chamou atenção no Ciribáh foi, além da musicalidade dele, o bom gosto da música que ele fazia com muita influência de bossa nova, samba de qualidade, MPB ali dos anos 1960, 1970. Foi o profissionalismo, cuidado e o carinho que ele tinha com a carreira. E ele mantém isso até agora, fazendo esses 40 anos de carreira. Isso só vem como um fruto de tudo que ele plantou", pontua Mimi.

O produtor também vai participar do show na guitarra e no bandolim. Ao lado de Sávio Dieb (teclados), Henry Gael (saxofone e flautas), Miqueias dos Santos (contrabaixo) e Ricardo Pontes (bateria).

Já o produtor cultural e arranjador Rogério Franco destaca que Soares é um homem que vê o lado bom das pessoas e suporta com calma as dificuldades da vida. Os dois se conheceram em 1994, período no qual trabalharam juntos na divulgação do disco "Acordando o Luar".

Ele ressalta que o cearense foi mais um "arrebatado pela ‘Deusa Música’" e escolhido por ela para a missão de espalhar alegria e fazer “brotar o amor” por meio da arte. “Ciribáh, além de ser esse cara, é um músico dedicado, um excelente cantor e um compositor de personalidade única. Ciribáh é um artista completo!", conclui Franco.



Discos lançados

CD "Acordando o luar"(1994)

CD "Canto e cantarei" (2006)

DVD "Canto e cantarei ao vivo" (2007)

CD "O samba do grande amor" (2012)

CD "O samba do grande amor vol. 2" (2020), com participação especial de Marcos Lessa, Zeca baleiro e parceria com Paulinho Pedra Azul

CD "Sempre" (2022)



Ciribáh Soares - 40 Anos de Música