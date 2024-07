Programe-se: confira a programação cultural deste sábado, 27

Foto: Carlos Salles/Divulgação Johnny Hooker celebra 20 anos de carreira no DFB Festival

O cantor e compositor pernambucano Johnny Hooker faz show gratuito em Fortaleza neste sábado, 27. A apresentação ocorre no Centro de Eventos do Ceará e marca o encerramento da edição comemorativa de 25 anos do DFB Festival. Conhecido por faixas como "Alma Sebosa" e "Flutua", Hooker apresenta turnê de celebração dos seus 20 anos de carreira. O cantor mistura ritmos brasileiros com pegada pop contemporânea.

Quando: sábado, 27 de julho, às 22 horas

sábado, 27 de julho, às 22 horas Onde: Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 — Edson Queiroz)

Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 — Edson Queiroz) Gratuito





Chico Buarque

O Teatro Chico Anysio recebe neste sábado, 27, o espetáculo "Uma valsa com sabor de loucura", inspirado na obra de Chico Buarque e de autoria do dramaturgo Eurico Bivar. A obra é encenada pela Companhia Boca d'Cena com atuação de Monique Gonçalves. O trabalho é dirigido por Lucivan Moura.

Quando: sábado, 27, às 19h30min

sábado, 27, às 19h30min Onde: Teatro Chico Anysio (Avenida da Universidade, 2175 - Benfica)

Teatro Chico Anysio (Avenida da Universidade, 2175 - Benfica) Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia); vendas no Sympla e no teatro





Roda de Capoeira

Integrando a programação de aniversário de cinco anos do Hub Porto Dragão, ocorre neste sábado, 27, uma roda de capoeira com o Grupo de Capoeira Angola Òrun Àiyé e com o professor Manel Tubarão. O evento visa aproximar o público da tradição da Capoeira Angola a partir de momentos que vão proporcionar trocas de saberes com a comunidade local. Depois, há aulão de dança com o professor Netinho.

Quando: sábado, 27, a partir das 18 horas

sábado, 27, a partir das 18 horas Onde: Poço da Draga (Rua dos Tabajaras, 110, Centro)

Poço da Draga (Rua dos Tabajaras, 110, Centro) Gratuito





Laborioso Contato

O espetáculo "Laborioso Contato: um palhaço anuncia o fim do mundo", da companhia Trupe Motim de Teatro, é apresentado no Cineteatro São Luiz neste sábado, 27. No trabalho, um extraterrestre pousa na Terra para julgar e por fim na humanidade, a partir de sua avaliação sobre nossas ações. Um Bufão será o representante da Terra. O palhaço enfrentará os quatro cavaleiros do apocalipse: fome, guerra, poluição e morte. Ele conseguirá vencê-los?

Quando: sábado, 27, às 17 horas

sábado, 27, às 17 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Gratuito