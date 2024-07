Programe-se: confira a agenda cultural deste domingo, 28 de julho (28/07)

Foto: Cláudio A. Freitas/Divulgação Concurso Top Gay Ceará

Com o tema "Rainhas", a competição Top Gay Ceará realiza sua edição de 2024 neste domingo, 28, no Theatro José de Alencar (TJA). O evento, que é considerado o maior concurso transformista do Estado, pretende resgatar no palco a beleza, o poder e a feminilidade das que marcaram história governando seus impérios.

Quando: domingo, 28, às 18 horas

Onde: TJA (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); vendas no Sympla





Space Roller

Está disponível no Shopping RioMar Kennedy a pista de patinação Space Roller, um espaço inspirado na diversão sob rodinhas dos anos 1980. Com decoração nostálgica, crianças e adultos podem alugar patins estilizados e deslizar na área de 150 metros quadrados.

Quando: segunda-feira a sábado, das 10 às 22 horas; domingo e feriado, das 13 às 21 horas

Onde: Piso L1 do RioMar Kennedy (av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy)

Quanto: a partir de R$ 30

Ciribáh Soares

O cantor, compositor e violonista Ciribáh Soares se apresenta neste domingo, 28, no Anfiteatro da Beira Mar. O show é uma celebração aos seus 40 anos de carreira e traz no repertório sucessos dos seus cinco discos, como uma forma de homenagear a própria trajetória.

Quando: domingo, 28, às 18h30min

Onde: Anfiteatro da Volta da Jurema (av. Beira-mar, S/N - Praia de Iracema)

Gratuito

Música na Vila

A Vila Azul do Mar, no Beach Park, realiza neste final de semana a despedida da programação de férias. No domingo, 28, se apresenta no palco principal da Vila a banda Mahogani, que traz sucessos do country, rock clássico e MPB. A programação é seguida pelo grupo Nossa Praia, com show de reggae, pop e surf music.

Quando: domingo, 28, a partir das 17 horas

Onde: Vila Azul do Mar (rua Porto das Dunas, 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz)

Gratuito

Olha o Olho dos Meninos

O Grupo Bricoleiros, em parceria com o Sesc, apresenta o espetáculo "Olha o Olho dos Meninos" na Biblioteca Estadual do Ceará (Bece). A montagem é apresentada com marionetes do tipo "Bunraku", em que três ou duas pessoas simultaneamente manipulam o mesmo boneco.

Quando: domingo, 28, às 10 horas

Onde: Bece (av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)

Gratuito