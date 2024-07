horóscopo personare

ÁRIES

Procure se aproximar dos amigos e aproveitar as trocas culturais. Momento de maiores investimentos com lazer e bem-estar, o que lhe ajuda a se sentir revigorada, visto a Lua no eixo material-prazeres e sua fase nova.

TOURO

Busque se harmonizar com as pessoas próximas e zelar pela qualidade do lar. O momento pode promover atenção com a vida íntima e o resgate de afinidades dos relacionamentos, visto a Lua entre seu signo e a área familiar, passando pela fase nova.

GÊMEOS

Tente valorizar as trocas culturais e afetivas. O momento pode colocar em xeque muitos dos conceitos que você defende, o que lhe ajuda a se libertar de ilusões e se abrir a novas abordagens, visto a Lua no eixo crise-ideias e sua fase nova.

CÂNCER

Procure investir pontualmente em bem-estar e prazeres pessoais. O momento pode despertar solidariedade e motivar ações colaborativas, favorecendo os aspectos práticos do cotidiano, visto a Lua no eixo amizades-material e sua fase nova.

LEÃO

Suas vocações e habilidades podem ser valorizadas. Momento de disposição para o trabalho, o que lhe coloca na dianteira de oportunidades, visto a Lua entre o setor do trabalho e seu signo, além da fase nova.

VIRGEM

Neste momento, os desafios emocionais aos poucos vão se dissipando. Os processos introspectivos podem ser favorecidos e servir como caminhos de amadurecimento e transformação interior, visto a Lua no segmento espiritual-crise, passando pela fase nova.

LIBRA

É fundamental valorizar as trocas culturais em rede. O momento pode motivar um processo de transformação nos relacionamentos, voltado a elevar a qualidade das experiências vivenciadas no âmbito coletivo, visto a Lua no segmento íntimo-amizades e sua fase nova.

ESCORPIÃO

Busque dar visibilidade às suas vocações e habilidades criativas, já que Vênus segue pelo setor profissional. Momento favorável para a articulação interpessoal em prol dos empreendimentos profissionais e da gestão da rotina.

SAGITÁRIO

O usufruto dos prazeres pode nutrir sua alma. Este momento tende a favorecer ações que promovem bem-estar, que incluem práticas meditativas e culturais, visto a Lua no segmento cotidiano-espiritualidade, passando pela fase nova.

CAPRICÓRNIO

Tente praticar o autocuidado e valorizar as trocas afetivas. O momento tende a evidenciar um envolvimento agradável na gestão dos aspectos práticos da rotina, elevando a qualidade das ações, visto a Lua no eixo prazeres-patrimônio e sua fase nova.

AQUÁRIO

As trocas culturais e afetivas tendem a se fazer presentes com a influência de Vênus. Seu lado sensível pode aflorar, o que favorece a convivência com seu círculo de confiança e o resgate de afinidades.

PEIXES

Tente exercitar a criatividade e se divertir com as demandas. O momento pode sugerir um aflorar do pensamento, favorecendo as ações e os relacionamentos desenvolvidos no dia a dia, visto a Lua no eixo ideias-cotidiano e sua fase nova.