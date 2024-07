K-pop e k-drama na próxima novela da Globo? Entenda enredo

Foto: TV Globo / Divulgação Jéssica Ellen e Fabrício Boliveira serão os protagonistas de "Volta por Cima"

A próxima novela das sete da Globo, "Volta por Cima", promete atrair a audiência jovem ao incorporar elementos da cultura pop sul-coreana, que têm ganhado crescente popularidade no Brasil. A trama assinada por Claudia Souto estreia em 30 de setembro, substituindo "Família é Tudo".

No folhetim, a irmã mais nova da protagonista Madá (Jéssica Ellen) será uma fã fervorosa de k-pop, admirando diversos grupos, como Blackpink, BTS, Twice e NewJeans.

As músicas desses grupos farão parte da trilha sonora, buscando dar um toque contemporâneo e internacional à produção. Além disso, a adolescente se envolverá em um "k-drama" dentro da trama, trazendo o estilo das produções sul-coreanas de romance e comédia para o horário nobre.

Com a alta no consumo de produtos culturais do leste asiático, a direção artística da próxima novela das sete tentou incorporar elementos sem descaracterizar as linguagens. O diretor André Câmara falou sobre a escolha do tema.



"Os k-dramas dialogam diretamente com o público jovem. Mas não só, porque também atraem adultos de 30 a 40 anos. Foi um golaço da Claudia. Traz um colorido e um universo que dialoga bastante com o horário das sete", explicou em entrevista à Folha de São Paulo.

"Volta por Cima" contará a história de Madá, uma jovem batalhadora que adia seus sonhos pessoais para ajudar no sustento da família. Enfrentando dificuldades diárias, ela vê no empreendedorismo um caminho para um futuro mais próspero.

Jão (Fabrício Boliveira), é um jovem que começou como trocador de ônibus, conquistou um diploma de administração e agora almeja um cargo melhor na empresa, mas enfrenta desafios devido a indicações privilegiadas.

Na trama, os protagonistas se aproximam após uma fatalidade que muda a vida da família de Madalena. Seu pai, o motorista de ônibus Lindomar (MV Bill), está prestes a se aposentar, mas um acidente no último dia de trabalho o impede de ganhar um prêmio milionário da loteria.



De acordo com a Globo, a trama busca mostrar os muitos "Madalenas" e "Jãos" no Brasil, pessoas que lutam diariamente por uma vida melhor para si e suas famílias.