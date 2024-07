Programe-se: confira a agenda cultural desta segunda-feira, 29 de julho (19/07)

Foto: Bárbara Moira em 6/12/2021 A Floresta Urbana Sombra do Cajueiro se define como "refúgio agroflorestal integrado à permacultura urbana" e foi idealizado por Lucas de Mattos

Um dos espaços para se conectar com a natureza em Fortaleza é a Floresta Urbana Sombra do Cajueiro. A área repleta de sombras de árvores é ideal para recreação infantil e até propõe colônias de férias. As crianças aproveitam o projeto Tarde na Floresta para investigar e explorar por meio de atividades que envolvem artesanato, música e agricultura urbana. As vagas são limitadas e as inscrições devem acontecer por meio das redes sociais.

Quando: segunda, quarta e sexta-feira, das 14h às 17 horas

segunda, quarta e sexta-feira, das 14h às 17 horas Onde: rua Cônego Braveza, 2013 - Cidade dos Funcionários

rua Cônego Braveza, 2013 - Cidade dos Funcionários Informações: @sombradocajueiro e (85) 99600-5980





Maria

O Canal Brasil exibe nesta segunda-feira, 29, a ficção "Maria", de Iberê Carvalho. O filme apresenta a história de Maria, segurança de um edifício público de Brasília que sonhava em ser cantora quando mais nova. Quando sua filha Elza (Eduarda Moreira) consegue uma oportunidade no teatro musical, Maria faz de tudo para que a jovem consiga estrear nos palcos.

Quando: segunda, 29, às 20 horas

segunda, 29, às 20 horas Onde: Canal Brasil





Ártico Pocket

Estes são os últimos dias para conferir a atração Ártico Pocket no shopping RioMar Fortaleza. No espaço, a temperatura chega a -20º C em uma estrutura de 200m² com nevasca, bonecos de neve, escorregador de gelo, aurora boreal, além das tradicionais casas de neve, chamadas de "iglu", construídas da mesma maneira que esquimós fazem no Ártico.

Quando: até quarta-feira, 31; visitação das 14h às 20 horas

até quarta-feira, 31; visitação das 14h às 20 horas Onde: Piso L2, próximo à Zara, no RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Piso L2, próximo à Zara, no RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Gratuito; ingressos no site Sympla e no local





Animação

O cinema do Iguatemi Bosque exibe a animação brasileira "Teca E Tuti: Uma Noite Na Biblioteca". Na obra, a traça Teca vive com sua família e seu fiel ácaro de estimação Tuti numa caixa de costura. O que eles mais gostam é de comer papel, mas quando Teca aprende a ler, percebe que os livros não podem ser comidos, pois guardam as histórias que ela adora.

Quando: segunda, 29, às 12 horas

segunda, 29, às 12 horas Onde: Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) Quanto: R$ 23 (inteira) e R$ 11,50 (meia); vendas em Ingresso.com e na bilheteria





Atrações infláveis

Na reta final do mês de férias, uma opção de lazer é o Go Bigger Park, que reúne atrações infláveis. Há mega pula pula inflável, tobogã e outros brinquedos.

Quando: no Iguatemi, de segunda a sexta-feira, das 14h às 22 horas; sábado, das 10h às 22 horas; domingo, das 13h às 21 horas; no RioMar, de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e domingo, das 13h às 21 horas

no Iguatemi, de segunda a sexta-feira, das 14h às 22 horas; sábado, das 10h às 22 horas; domingo, das 13h às 21 horas; no RioMar, de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e domingo, das 13h às 21 horas Onde: Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) e RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1355 - Papicu)

Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) e RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1355 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 44