Com novo disco, Wiu atinge milhões no streaming e une trap com forró

Foto: Luq Dias Acompanhe o artista no Instagram em @hotwiu30 e escute os álbuns nas plataformas digitais

Na terra do forró, a música urbana tem ganhado força e se expandindo nacionalmente. É o que certifica o segundo álbum, "Vagabundo de Luxo", do cantor e compositor cearense Wiu. Lançado no início deste mês de julho, estreou no ranking de Top 10 Álbuns do Spotify.

Misturando o trap (subgênero do rap), reggaeton e o próprio forró, o lançamento tem gerado grande retorno para o artista, que já alcança mensalmente 10 milhões de ouvintes só no Spotify. A primeira faixa lançada, "Rainha da Finesse", entrou até no ranking internacional da Billboard Brasil Hot 100 e está no top 50 Brasil do Spotify.

Para além dos números, o trabalho é também uma reafirmação artística do trapper, que diz não querer limitações sonoras."Por que não me aventurar em diferentes ritmos?", provoca, em entrevista ao Vida&Arte.

Wiu afirma que "nunca teve medo de se aventurar" e que esse risco transforma o processo de criação do álbum musical mais divertido. "O forró é algo muito do Nordeste e o reggae é o tropical, que é o estilo da minha cidade, misturar isso com o trap traz uma identidade a mais ao meu trabalho", pontua.

Com músicas para o segundo álbum prontas desde o seu disco de estreia, "Manual de como amar errado", de 2022, e com outras feitas há um mês na estrada, as 13 faixas que compõem o "Vagabundo de Luxo" transitam pela trajetória e pelo pertencimento do artista na cidade de Fortaleza.

Wiu explica que a obra foi construída de uma forma que ele não esperava. "Foi como montar um quebra-cabeça", conta. Juntar as músicas produzidas em momentos diferentes de sua vida, mas que conversassem com a mensagem leve e divertida que ele queria transmitir. "Quero que as pessoas escutem antes de ir para um rolê para elevar a energia", afirma.

A narrativa é uma continuação de "Manual como amar errado", dessa vez buscando amadurecimento e celebrando espaços já conquistados. Wiu comenta que o personagem dessa história antes tinha "um vazio no peito e agora ele está rodeado do que sempre sonhou".

"Esse álbum é a história de um grande rolê e eu sou como a entidade do baile. Tem um começo dançante, o meio como o ápice de uma festa e o fim que é uma clássica despedida", conta. O especial para Wiu nesse trabalho foi o reconhecimento do seu amadurecimento pessoal e profissional.

Na definição do cantor, as músicas que mais representam a energia do álbum são "Vidigal" e "Iguala", porque, além de trazerem a ideia do começo e fim de uma festa, trazem misturas de ritmos."As pessoas falam 'você é artista do trap ou do pop' e não, eu sou artista, eu sou o Wiu", comenta.

O cearense conta que planeja shows na Europa, Estados Unidos e antecipa que em breve lançará uma colaboração com um artista internacional. "Eu gosto de me conectar com as pessoas, então eu quero isso por diversão e colocar o vagabundo de luxo o mais alto", diz.

Para Wiu, o álbum ter chegado ao Top 10 Brasil e "Rainha da Finesse" ao Top 50 do Spotify são a prova do crescimento da "família" — como ele se refere aos seus fãs. "A gente tem cada vez mais potencial de criar algo grande e de poder mover as coisas e passar a nossa mensagem porque agora somos muitos", diz.

A estratégia de marketing que Wiu e sua equipe adotaram para a divulgação deste álbum foi a "Mídia Out Of Home" — publicidade para veiculação em ambiente urbano — e vídeos comerciais no canal do YouTube da 30PRAUM, produtora capitaneada por Matuê. O compositor explica que a ideia surgiu de um game que ele e seus amigos jogam que havia feito uso desse tipo de publicidade.

"A verdade é que o povo está na rua, quem está vivo, movimentando e fazendo acontecer está na rua. Essa foi a nossa maneira de conectar os outdoors com a ideia dos comerciais", explica.

Eles elaboraram produtos vinculados ao "Vagabundo de Luxo" para serem expostos em pontos espalhados por cidades Brasil afora e relacioná-los aos vídeos em formato de live no YouTube também com a propagando. "Foi uma união que fortalece a divulgação do álbum", comenta Wiu.

De acordo com Wiu, o Nordeste já quebrou esse estigma de que o trap de qualidade só vem do Sudeste. "Hoje as pessoas do Brasil inteiro têm vontade de criar e conseguem fazer produções boas", comenta.

Wiu relata que viu amigos disfarçarem o sotaque para serem mais aceitos na cena do rap e que ele mesmo já recebeu comentários "que sua música era boa, mas seu sotaque a estragava".

"Antes de querer representar algo ou querer romper alguma barreira, a gente (30PRAUM) sempre foi muito fã do que Fortaleza e o Nordeste representam", fala o cantor. Ele finaliza:"Muita gente desacreditou do quanto que o trap podia mover e hoje temos grandes nomes representando o Ceará, o festival Plantão que está indo para a terceira edição. Então, sempre (buscando) tentar ao máximo, a gente vai fazer acontecer".