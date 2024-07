Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 30 de julho

Áries 21/03 a 20/04 O encontro entre Lua, Marte e Júpiter no setor das ideias pode destacar um momento em que a comunicação ganha amplitude, o que gera aprendizado e fortalece suas relações. Contudo, existe um limite entre a assertividade e o autoritarismo.

Touro 21/04 a 20/05 É importante ter consciência de que nem tudo pode ser alcançado de imediato, como alerta a tensão com Mercúrio e Saturno. Lua, Marte e Júpiter no setor material tendem a evidenciar um momento em que os valores pessoais se fortalecem, o que lhe faz ter mais coragem de ir atrás dos seus objetivos.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Sua capacidade de liderança pode ganhar corpo, mas é preciso compartilhar o comando. Aspectos marcantes da sua personalidade tendem a ficar em evidência frente ao encontro entre Lua, Marte e Júpiter, fazendo com que sua presença seja apreciada.

Câncer 21/06 a 22/07 A introspecção pode ser uma aliada, aprofundando a compreensão dos fatos. No entanto, a tensão com Mercúrio e Saturno pode lhe tornar alguém de difícil convívio. Sua força interior vem à tona em prol do enfrentamento das dificuldades.

Leão 23/07 a 22/08 As articulações em rede tendem a ganhar dimensão frente ao encontro Lua-Marte-Júpiter na casa das amizades, o que potencializa o alcance dos temas difundidos. No entanto, é preciso ser criteriosa ao se envolver em ações de grupo, zelando pela qualidade das companhias.

Virgem 23/08 a 22/09 Tente evitar arbitrariedades. Seus objetivos podem se fortalecer frente ao encontro entre Lua, Marte e Júpiter no setor do trabalho, o que lhe impulsiona a buscar oportunidades de crescimento para sua carreira, enquanto evidencia sua capacidade de liderança.

Libra 23/09 a 22/10 Cuidado para não negligenciar as demandas do dia a dia. A busca por conhecimento pode ganhar impulso com o encontro entre Lua, Marte e Júpiter na área espiritual, o que lhe motiva a trilhar caminhos mais amplos, no âmbito de um processo de autoconhecimento.

Escorpião 23/10 a 21/11 Lua, Marte e Júpiter no setor íntimo podem promover uma abordagem intensa e exploratória com relação ao seu potencial perante à vida, enquanto evidencia sua capacidade de regeneração frente às dificuldades. Contudo, é preciso ter senso de limite.

Sagitário 22/11 a 21/12 Busque administrar os conflitos ideológicos de forma diplomática, inclusive nas redes sociais. As parcerias tendem a ganhar dimensão frente ao encontro Lua-Marte-Júpiter na área de relacionamentos, contando com um forte desejo de cooperação.

Capricórnio 22/12 a 20/01 É preciso ajustar seu ritmo ao das pessoas do entorno, evitando imposições. O encontro envolvendo Lua, Marte e Júpiter no setor do cotidiano tende a lhe motivar a impulsionar suas ações no trabalho, em um contexto de expansão em sua rotina diária e profissional.

Aquário 21/01 a 18/02 Convém ter critério e disciplina na gestão financeira, evitando excessos. Sua postura pode ficar socialmente expansiva frente ao encontro entre Lua, Marte e Júpiter, o que ajuda a dinamizar sua relação com grupos, enquanto valoriza o compartilhamento de prazeres.