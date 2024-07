Programe-se: Confira agenda cultural de terça, 30 de julho (30/07)

Foto: Davi Gomes/Divulgação Render-CE

A exposição Render-CE e do Bazar da Loja do Bem estão disponíveis pelos últimos dias no Shopping Iguatemi Bosque. A iniciativa, que celebra o artesanato cearense, expõe para venda produtos artesanais de moda e decoração, somando tradição com modernidade. A iniciativa está em sua 5ª edição e deve ficar no espaço da Praça do Artesão até esta quarta-feira, 31.

Quando: até quarta-feira, 31 de julho

até quarta-feira, 31 de julho Onde: Shopping Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85)

Karaokê

Está aberto nesta terça-feira, 30, o espaço de música De Vóisse Bar, localizado no bairro Benfica. O local, que funciona exclusivamente como karaokê, tem ambiente climatizado e reúne dezenas de pessoas entusiasmadas para se divertir cantando. Aberto a partir das 19 horas, o público pode pedir a música que quiser e soltar a voz.

Quando: terça-feira, 30, das 19 às 4 horas

terça-feira, 30, das 19 às 4 horas Onde: rua dos Pracinhas, 937 - Benfica

rua dos Pracinhas, 937 - Benfica Gratuito

Orlando, Minha Biografia Política

O Cinema do Dragão exibe nesta terça-feira, 30, o filme "Orlando, Minha Biografia Política", uma adaptação de "Orlando", da escritora inglesa Virginia Woolf. Na produção, que se passa em meados do século XX, o realizador Paul B. Preciado convoca 25 pessoas trans e não binárias para interpretar a personagem fictícia de Virginia Woolf enquanto narram a própria vida. A trama é uma ficcional carta do diretor à escritora para declarar que a sua personagem Orlando tornou-se real.

Quando: terça-feira, 30, às 13h40min

terça-feira, 30, às 13h40min Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema

Borboletas Cardíacas

O livro de poemas "Borboletas Cardíacas", do cearense Émerson Rodrigues, está disponível para venda nas principais lojas virtuais do Brasil, com entrega para todo o território nacional. A obra é o primeiro lançamento do autor. Os poemas abordam descobertas da adolescência, inquietações e divagações da fase adulta, além de reflexões sobre histórias de pessoas que ele ainda mal conhece.

Onde comprar: Amazon, Shopee, Estante Virtual, ShopTime, Submarino e Americanas

Amazon, Shopee, Estante Virtual, ShopTime, Submarino e Americanas Mais informações: @borboletascardiacas





Ateliê de Pesquisa e Crítica

Até o próximo dia 14 de agosto, a Pinacoteca do Ceará segue com inscrições abertas para a terceira edição do Ateliê de Pesquisa e Crítica, programa de formação para artistas, curadores, pesquisadores e estudantes interessados em crítica de arte. O curso dispõe de 40 vagas, que serão reservadas em 50% para as políticas afirmativas, incluindo pessoas negras, indígenas, com deficiência, quilombolas, transexuais, transgêneros ou travestis. Os encontros acontecem de agosto a novembro deste ano.