Orquestra da Uece celebra 16 anos com concerto no Cine São Luiz

Foto: Reprodução/Facebook Osuece Osuece comemora 16 anos de fundação com concerto especial no Cineateatro São Luiz

A Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual do Ceará (Osuece) realiza no próximo mês um concerto especial no Cineteatro São Luiz.

Com apresentação marcada no dia 29 de agosto, uma quinta-feira, o grupo musical apresenta a Série Concertos Sinfônicos no equipamento cultural localizado no Centro.

Na ocasião, a Osuece irá apresentar “As Hébridas”, de Mendelssohn; “Pompa e Circunstância”, de Edward Elgar; “La Gazza Ladra”, de G. Rossini; além de “Romance No 1”, de Beethoven.

Regido por Alfredo Barros, Willian Ciriaco e Rélmerson Lima, o concerto marca o aniversário de 16 anos de fundação da Osuece. Durante o espetáculo, também serão lançadas as obras “Voyage”, de Pietro Tenório, e “Ritus”, Welligton Sousa; ambos compositores cearenses.

Os ingressos para o concerto da Osuece no Cineteatro São Luiz estão à venda no site Sympla, com valores de R$ 30 (inteira) e R$ 15 + 1kg de alimento não perecível (meia-entrada).

Osuece 16 anos - Série Concertos Sinfônicos