Programe-se: confira a agenda cultural desta quarta-feira, 31 de julho (31/07)

Foto: Natália Magalhães/Divulgação Ednardo une músicas clássicas e canções inéditas em show no Cineteatro São Luiz

Na programação de celebração dos seus 50 anos de carreira, o cantor e compositor Ednardo se apresenta no Cineteatro São Luiz com repertório que marcou gerações. No palco, serão cantadas músicas como "Beira Mar", "Longarinas", "Pavão Mysterioso" e "Ingazeiras", além de outros sucessos e canções inéditas do artista.

Quando: quarta-feira, 31, às 20 horas

quarta-feira, 31, às 20 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500) Quanto: a partir de R$ 20; vendas no Sympla

a partir de R$ 20; vendas no Sympla Mais informações: site





Blackpink World Tour

O filme "Blackpink World Tour" estreia nesta quarta-feira, 31, em todos os cinemas do Brasil A produção acompanha a turnê mundial do grupo feminino sul-coreano que tocou para 1,8 milhão de fãs em todo o mundo. Apresentando o icônico set "Hanok", a obra exibe os maiores sucessos de Blackpink e performances do Gocheok Dome de Seul.

Quando e onde: Ingresso.com





Foto Flutua

Termina na sexta-feira, 2, as inscrições para o projeto Foto Flutua, que seleciona 60 fotógrafos para um ensaio fotográfico durante um passeio de barco pela região de mangue da Barra do Ceará, em Fortaleza. Serão escolhidas pessoas que já fotografam de forma amadora. Os trabalhos serão publicados em um fotolivro, que será distribuído gratuitamente em bibliotecas, centros culturais e escolas. As inscrições são gratuitas. Uma versão digital do livro também será disponibilizada nas redes sociais do projeto.

Quando: até 2 de agosto

até 2 de agosto Onde: encurtador.com.br/V4EMm

encurtador.com.br/V4EMm Gratuito

Mais informações: @foto.flutua





A Praga

O Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) realiza nesta quarta-feira, 31, uma sessão dp Cine Debate com o filme de terror "A Praga", de José Mojica Marins, o Zé do Caixão. A história acompanha Mariana e Juvenal, que sofrem com a praga de uma bruxa que faz o homem ter uma ferida no corpo. O machucado causa uma fome insaciável por carne crua.

Quando: quarta-feira, 31, às 18h30min

quarta-feira, 31, às 18h30min Onde: Sala de Cinema do CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

Sala de Cinema do CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito

Mais informações: Instagram





Dia de Spa

Está aberto nesta quarta-feira, 31, o Spa Zen, que fica localizado dentro da barraca Santa Praia. O espaço proporciona banhos relaxantes em ofurô, escalda pés, massoterapias, ventosaterapias, aromaterapia, com opções de bebidas para acompanhar, que vão desde champanhe a um chá relaxante. O spa disponibiliza combos promocionais para casais, amigos e família curtirem juntos um dia relaxante.

Quando: s egunda-feira a sábado, das 8 às 19 horas

egunda-feira a sábado, das 8 às 19 horas Onde: av. Zezé Diogo, 3343 - Antônio Diogo

av. Zezé Diogo, 3343 - Antônio Diogo Mais informações: 55 85 9772-0564