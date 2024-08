Canções de Belchior inspiram peça exibida no Teatro Dragão do Mar

Foto: Esterline Góes/Divulgação Peça "Nada Como Viver" é exibida no Teatro Dragão do Mar

Na canção “Nada Como Viver”, o cearense Belchior fala sobre aproveitar a vida em sua fluidez, com altos e baixos. A música também nomeia o novo espetáculo da Companhia Vira-Folhas. A montagem será apresentada neste final de semana, nos dias 3 e 4 de agosto, no Teatro Dragão do Mar, às 20h.

Concebida em 2023, a ideia da trama partiu da vontade de Matheus Noronha, diretor geral, e Gabriel Sintra, diretor musical, de trabalhar com a obra de Belchior. “Porque ele é uma referência muito grande, é um artista muito disruptivo e muito profundo, então representava um fazer artístico muito próximo do que eu gostaria de representar enquanto diretor cênico e o Gabriel gostaria de criar enquanto diretor musical”.

“Não poderia deixar de ser musical, não só por conta da minha experiência, mas também porque o Gabriel é um diretor musical primoroso, os arranjos dele fazem as músicas do Belchior ecoar de uma forma diferente, mas igualmente profunda, então nós partimos daí”, detalha Noronha .

O elenco é composto por 12 atores, que passaram por uma audição em formato de workshop. “Nós pensamos: ‘Caramba, as pessoas vão se deslocar até aqui para mostrar sua arte e o que podemos oferecer em troca?’. Então, foi um momento de aprendizado onde ensinamos a música na hora do almoço com rascunho do arranjo do Gabriel e de uma das minhas favoritas”, relembra Matheus sobre o processo.

“Foi um momento muito muito bonito de se fazer, foi praticamente um workshop que a gente criou”, relata Noronha. A decisão por um elenco menor também foi em favor de uma troca atenta com cada artista. “Nós queríamos um coro cheio, mas que também conseguíssemos dar atenção a todo mundo durante a produção”. Os ensaios ocorreram no Teatro Municipal São José e Teatro Universitário.

O texto do espetáculo também é de autoria do diretor geral, que o construiu com a colaboração de outros membros “A minha forma de criar esse texto foi tentando exaltar as diferentes personalidades do grupo, mas também com uma mensagem muito forte sobre como a vida é um caminho a ser percorrido e que não tem um final definido”, descreve o dramaturgo.

“Não temos como prever qual final ela vai ter, então ela é uma sucessão de elementos muito importantes para formação de quem a gente é”, salienta Matheus Noronha. “Uma coisa que me surpreendeu na letra de ‘Nada Como Viver’ é que mesmo sendo simples, os versos traduzem bem o espetáculo: que não há nada como viver, apesar dos percalços”, ilustra o artista, que intencionalmente optou por uma canção que não fosse tão óbvia e fizesse o público refletir.

Um dos principais desafios durante o processo de produção da peça, que estreou julho de 2023, foram os custos, já que a Companhia Vira-Folhas é independente e não contou com nenhum incentivo de editais culturais para essa produção. “Todos os gastos saíram do nosso bolso e não é como se tivéssemos recursos financeiros sobrando. Tivemos que criar muita coisa do zero, porque tivemos que fazer o cenário e figurinos a partir do que tínhamos”, detalha.

"Nada como viver"