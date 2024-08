Programe-se: confira a agenda cultural desta quinta-feira, 1º de agosto (01/08)

Foto: Rayane Mainara/Divulgação A Estação das Artes recebe neste domingo, 4, mais uma edição da Feira Mais Vinil

Feira de Vinil



A Estação das Artes recebe neste domingo, 4, mais uma edição da Feira Mais Vinil. O evento é voltado ao garimpo de discos de vinil reunindo lojas de Fortaleza. O DJ Modos Rudes fará discotecagem a partir das 12h30min. Entre os expositores, estão lojas como Direct Discos, Marley Vinyl, O Vitroleiro, Edmar Discos, Hifive Discos, Supremo Vinil e Pablo Discos e Afins. Haverá também show de Agê.

Quando: domingo, 4, das 10h às 15 horas



Onde: Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)



Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) Entrada gratuita

Nany People

A atriz e apresentadora Nany People retorna a Fortaleza para apresentação única do monólogo "Como salvar um casamento" neste sábado, 3. A peça inédita traz a artista no papel de uma coach de relacionamentos. "Como salvar um casamento" aborda as diversas formas de amar e as variáveis do amor, tratando de temas como monogamia.

Quando: sábado, 3, às 20 horas

Onde: Theatro Via Sul (avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Theatro Via Sul (avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas) Quanto: a partir de R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira); vendas no site Uhuu





Torresmo Fest

Começa nesta quinta-feira, 1º, o Torresmo Fest, evento de gastronomia que destaca o torresmo. O festival é realizado no shopping RioMar Fortaleza. O local tem estrutura de 4.500 m² e abriga inúmeros stands com as mais diversas opções de preparo do aperitivo popular na mesa brasileira. Na programação, shows musicais, área kids com atividades para as crianças.

Quando: quinta-feira, 1º, a domingo, 4, das 12h às 22 horas

Onde: RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Entrada gratuita





Letra Viva

A Praia de Iracema recebe neste sábado, 3, a quinta edição do Letra Viva - Festival da Poesia de Fortaleza. A programação conta com sarau, seminário e lançamento de obra. O Centro Cultural Belchior recebe seminário que aborda pautas sobre as cenas literárias e o Largo do Mincharia é palco do "Sarau da Poesia de Fortaleza".

Quando: sábado, 3, a partir das 16 horas

Onde: CCBel (Rua dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema) e Largo do Mincharia (Rua dos Pacajus, 5 - Praia de Iracema)

CCBel (Rua dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema) e Largo do Mincharia (Rua dos Pacajus, 5 - Praia de Iracema) Gratuito





Flor do Deserto

Inspirado na obra teatral "O Auto do Caldeirão", de Oswald Barroso, o espetáculo cênico musical "Flor do Deserto" será apresentado pelo Grupo MiraIra nesta quinta-feira, 1º. O trabalho traduz as "flores" plantadas no Cariri para o mundo por meio de Padre Cícero Romão e Beato Zé Lourenço em práticas rurais, territórios e movimentos. O espetáculo usa metáforas dançantes e musicais.

Quando: quinta-feira, 1º, às 19h30min

Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); vendas no Sympla e na bilheteria

Rock Brazuca

A Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do Ceará (UFC) realiza nesta quinta-feira, 1º, o concerto "Rock Brazuca", inteiramente dedicado ao rock nacional. Sob a regência do maestro Leandro L. Serafim, os 60 músicos apresentam os maiores expoentes do rock brasileiro dos anos 1960 aos anos 2000, incluindo músicas de nomes como Roberto Carlos, Los Hermanos, Mamonas Assassinas, Barão Vermelho, Rita Lee, Legião Urbana e Skank.

Quando: quinta-feira, 1º, às 19 horas

Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: a partir de R$ 20; vendas na bilheteria e no site Sympla





Cristiano Pinho

Em homenagem ao guitarrista cearense Cristiano Pinho, que faleceu há quase um mês, o Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS) promove show nesta sexta-feira, 2. O evento reúne os guitarristas Mimi Rocha, Fernando Catatau, Lu D'Sosa, Felipe Cazaux e Alex Ramon. Os músicos tiveram suas carreiras influenciadas por Pinho. A apresentação ocorre na Praça do MIS.

Quando: sexta-feira, 2, às 19 horas

Onde: MIS (av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

MIS (av. Barão de Studart, 410 - Meireles) Gratuito