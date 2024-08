Cabana Del Primo anuncia novidades no cardápio, além dos clássicos da casa

Foto: Cabana Del Primo/Divulgação Tábua Del Mar está dentre as novidades pensadas para serem compartilhadas à mesa

Parte do Grupo Geppos, o restaurante Cabana Del Primo apresenta novos pratos em suas duas unidades localizadas no Jardins Open Mall e no RioMar Fortaleza. As novidades prometem agradar aos paladares mais exigentes, trazendo combinações diversificadas em suas composições.

O filet roti con trufa conta com filet mignon ao molho roti com trufas, acompanhado de um risoto de gorgonzola e cogumelos. No arroz de camarão, o prato é preparado com tempero de paella, camarão, brócolis, pimentão vermelho e finalizado com chips de parma.

Para os amantes de frutos do mar, os novos pratos contam, ainda, com o polvo boniato, servido com purê de batata doce, vinagrete de ervas e cebola tostada. O pescado negro, que traz o sirigado com purê de batata e alho negro, cogumelos tostados e batata doce também está dentre as novas pedidas.

No salmón con crosta de cogumelos, o restaurante serve o prato acompanhado de legumes salteados na manteiga de limão e mel. Para o público que pretende compartilhar o momento em família ou ao lado de amigos, o estabelecimento sugere a Tábua del Mar, uma opção composta por polvo, camarão e lagosta, acompanhados de molho de alcaparras, manteiga e limão.

Cabana del Primo

Onde: Jardins Open Mall (rua maria tomásia, 503 - Aldeota)

Jardins Open Mall (rua maria tomásia, 503 - Aldeota) Reservas: widget.getinapp.com.br

widget.getinapp.com.br Telefone: (85) 3244.3691

RioMar Fortaleza

Onde: Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu.

Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu. Reservas: widget.getinapp.com.br

widget.getinapp.com.br Telefone: (85) 3035.3691