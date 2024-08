Clima de Olimpíadas: Comes & Bebes indica restaurantes franceses em Fortaleza

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 30-07-2024: Pratos franceses, do Marcel Restaurant. (Foto: Fernanda Barros / O Povo)

As olimpíadas de 2024 estão ocorrendo em Paris, na França. Um país muito conhecido por seus cenários históricos, atrações culturais e gastronomia única, que é apreciada em todo lugar.

Sua culinária se tornou uma referência mundial devido às suas técnicas excepcionais, que tem o poder de criar sabores únicos e transformar insumos simples em pratos nobres.

A cozinha clássica francesa é a base da gastronomia do país e tem como princípios a meticulosa atenção aos detalhes e a busca pela harmonia de sabores. Também é conhecida pela utilização de técnicas de preparação cuidadosas, complicadas e pela valorização de ingredientes frescos e sazonais.

Seus pratos mais famosos são os cassoulet, coq au vin, ratatouille, croissant, queijos e vinhos. E não podemos deixar de citar o escargot, um prato em que seu principal ingrediente é o caracol.

Existem mais de 6 mil espécies de caracóis, lesmas e moluscos catalogadas, mas apenas 12 delas são do gênero Helix, os famosos escargots consumidos pelos humanos. E nos restaurantes, os escargots comestíveis mais comuns são o gross gris e o Borgonha.

Na França é possível encontrar o escargot em saladas, folhados, servidos com molhos ou flambados. Entretanto, a receita mais famosa é a que a iguaria é servida com manteiga temperada com alho e salsa, conhecida como “beurre d’escargot”.

Ele pode ser servido acompanhado de cerveja e torradas. Além disso, também requer o uso de instrumentos específicos na hora de degustá-lo. Esses artefatos são um garfo pequeno, com dois dentes; e uma espécie de pinça.



E por isso, entrando nesse clima de olimpíadas, o Comes e Bebes da semana separou alguns restaurantes franceses por Fortaleza, para você apreciar essa culinária única e saborosa.

Restaurante Marcel

Quando falamos de referência francesa, com excelente gastronomia, não podemos deixar de citar o Restaurante Marcel. A casa é uma das grandes pedidas quando o assunto é comida francesa na capital cearense e é liderado pelo chef suíço Max Keller.

O local existe em Fortaleza há 24 anos e mantém a proposta de ser fiel à sua essência, a clássica cozinha francesa, mas agregando produtos nacionais como lagosta, camarões GG, cordeiro e sirigado, além de produtos importados com o Escargot de Bourgogne e o Hadock (bacalhau defumado).

Com um espaço requintado que dispõe de bom gosto, serviço à la carte, louças importadas, salão climatizado, vista para o mar e piano ao vivo de quinta a domingo, os pratos mais famosos do local são os escargot e os soufles. Seus preços no cardápio variam de R$ 79 a R$ 285 (os soufles de foie gras) e o escargot legítimo da bourgogne, preparado na manteiga de alho e ervas, e vendido em seis unidades por R$ 240.

Além deles, outros pratos solicitados são os camarões extra grandes, hadock (bacalhau defumado), polvo, lagosta e bacalhau.

Onde: Av Historiador Raimundo Girão, 800

Av Historiador Raimundo Girão, 800 Horário de funcionamento: terça a sexta das 12h às 14 horas, 19h às 23h30; sábado das 19h às 00 horas; domingos das 12h às 16 horas

terça a sexta das 12h às 14 horas, 19h às 23h30; sábado das 19h às 00 horas; domingos das 12h às 16 horas Instagram: @marcelfortaleza

Restaurante Le Marché

O Le Marché é um perfeito balanço entre uma cafeteria cearense e um bistrô francês, com um menu requintado preparado pela chef francesa Marie Anne Bauer, que vem atuando em Fortaleza desde 2012.

Ao elaborar o menu do restaurante, Marie buscou inserir no menu toda a sua experiência da cozinha francesa, misturando a clássica com a contemporânea. Fazendo, para isso, uso dos mais diversos ingredientes locais, tais como o peixe Sirigado, capim santo e diversos frutos-do-mar da Costa cearense.

A casa não oferece o famoso prato "escargot", mas isso não significa que seu cardápio não possua outras iguarias francesas famosas.

O filet "Steak au Poivre" (R$ 99) é uma das opções mais pedidas do local e é acompanhado de batata gratinada, tomate ao forno e vagem envolta de bacon.

Outras boas opções da casa são o camarão "Marie Anne", filet ao molho "Balsâmico", filet "Café de Paris", confit de polvo e "Palmentier" de Cordeiro.

Onde : Dr. José Lourenço, 1414 - Aldeota

Dr. José Lourenço, 1414 - Aldeota Horário de funcionamento: terça a sábado das 13h às 00 horas; domingo das 11h às 19 horas

terça a sábado das 13h às 00 horas; domingo das 11h às 19 horas Mais informações: (85) 9607.4086

(85) 9607.4086 Instagram: @lemarchefortaleza

Brione Bistrô e Café

O Brione Bistrô e Café fica localizado no Shopping Salinas e traz para Fortaleza um novo conceito gastronômico. Seu menu parte da culinária francesa e contemporânea, agregando os sabores e insumos do Nordeste e as riquezas do Ceará.

Um bom pedido na casa é o delicioso Filé ao molho Gorgonzola, onde cada elemento complementa o outro, causando uma explosão na boca. O prato custa R$ 49, 00.

Onde: Avenida Washington Soares, 909 - Loja 95 - Shopping Salinas



Avenida Washington Soares, 909 - Loja 95 - Shopping Salinas Horário de funcionamento: segunda a sábado das 11h30 às 19 horas



segunda a sábado das 11h30 às 19 horas Instagram: @brionesbistroecafe



Mais opções

