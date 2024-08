Programe-se: confira a agenda cultural desta sexta-feira, 2 de agosto (02/08)

Foto: Marina T./Divulgação Espetáculo "Ybyrá - Uma Busca Pelo Verde"

Em parceria com o Sesc, o Coletivo Zanzulim apresenta o espetáculo distópico "Ybyrá - Uma Busca Pelo Verde" na Biblioteca Estadual do Ceará. A história se passa no ano de 3018, em um contexto em que o planeta Terra está quase destruído pela poluição do ar e da água. Em uma aldeia com poucos sobreviventes, existe Gaya, que sonha em conhecer uma Ybyrá (árvore) verde e, na sua busca, ele conhece um viajante no tempo.

Quando: sexta-feira, 2, às 18 horas

sexta-feira, 2, às 18 horas Onde: Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)

Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil) Gratuito





Quem Tem Cara de Papangu?

Está disponível na Galeria Ramos Cotoco, do Teatro José de Alencar, a exposição "Quem Tem Cara de Papangu?", de Joyce Monteiro. A mostra é o resultado da criação de máscaras elaboradas a partir da bananeira, com criações que buscam identificar as relações do uso do objeto como o tecido vegetal e como a produção da máscara envolve a ancestralidade do brincante.

Quando: sexta-feira, 2, das 9 às 18 horas

sexta-feira, 2, das 9 às 18 horas Onde: Galeria Ramos Cotoco (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Galeria Ramos Cotoco (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: R$ 25

R$ 25 Mais informações: Instagram





Baila comigo

A Estação das Arte recebe a 11ª edição do Baila Comigo nesta sexta-feira, 2. A festa começa a partir das 18 horas com set de forró e brega do Dj VictormSat, Zé Íris, Forrozão Dedo de Aço e performance plástica e cênica "Cabeção Dançante", do solista João Andirá.

Quando: sexta-feira, 2, a partir das 18 horas

sexta-feira, 2, a partir das 18 horas Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540)

Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540) Gratuito. Entrada por ordem de chegada e sujeita à capacidade do espaço

Roda de Samba

O boteco Moto Libre recebe nesta sexta-feira, 2, dois shows especiais no estilo roda de samba dos artistas Gabi Nunes e Belinho, a partir das 21 horas, na abertura da casa.

Quando: sexta-feira, 2, a partir das 21 horas

sexta-feira, 2, a partir das 21 horas Onde: Moto Libre (Avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)

Moto Libre (Avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 25

R$ 25 Mais informações: Instagram





Ibéria

O Cineteatro São Luiz exibe nesta sexta-feira o documentário "Iberia", uma adaptação da suíte de Isaac Albéniz, de 2005. A obra explora o mundo flamenco em relação à música e aos dançarinos.