Diretor de 'Motel Destino', Karim Aïnouz destaca potencial do Ceará no cinema

Foto: Christophe Simon/AFP Cineasta cearense Karim Aïnouz estreou "Motel Destino" no Festival de Cannes

Faz mais de dois meses desde que “Motel Destino” foi aplaudido de pé em um dos maiores festivais de cinema do mundo: o Festival de Cannes. A obra se tornou um marco para o Ceará por ter sido o primeiro longa cearense exibido na competição oficial do evento francês.

Com direção e elenco cearenses, o filme passou a ter sua estreia aguardada em peso pelo público. Neste sábado, 3, a espera para os espectadores do Ceará chega ao fim. “Motel Destino” é exibido em pré-estreia nacional gratuita no Cineteatro São Luiz. Os ingressos, retirados de forma on-line, se esgotaram em minutos na última quinta-feira, 1º.

Além do cineasta Karim Aïnouz, estarão presentes os protagonistas Nataly Rocha e Iago Xavier - formado no curso básico “Percurso formativo de inciiação: Práticas do Ator”, da Escola Porto Iracema das Artes. A pré-estreia abre a programação do aniversário de 11 anos da escola, onde surgiu o embrião do projeto.

O “thriller erótico” é ambientado em um motel de beira de estrada no Ceará. No filme, o jovem Heraldo precisa de livrar de uma dívida, mas o plano não dá certo e ele se refugia no Motel Destino. Lá, conhece Dayana, e passa a se ver em um triângulo de relacionamento com o seu esposo, Elias (Fábio Assunção).

“Vai ser um dos grandes momentos da minha vida exibir esse filme no Ceará”, afirma Karim Aïnouz. Para o diretor, talvez essa seja “a estreia mais importante” de sua vida, devido à representatividade que a obra alcançou nas dimensões de sua origem e patamar ao ter competido em Cannes.

Com “Motel Destino”, Karim Aïnouz voltou a produzir um filme com gravações no Ceará. As filmagens ocorreram em Beberibe, no litoral cearense. A obra anterior, como relembra, havia sido “Praia do Futuro” (2014), com Wagner Moura, mas o longa não foi filmado inteiramente no Estado. Agora, sente uma espécie de “retorno para casa”.

O gosto especial se intensifica após o Brasil “talvez ter enfrentado os anos mais difíceis da sua história”, diante do período pandêmico: “Acho que há uma dupla celebração. Tem a celebração de voltar a filmar em um local que me é muito familiar e importante na minha história, mas também filmar em um lugar que estava celebrando a volta à vida”.

Nesse aspecto, cita a necessidade que sentia de estar próximo ao mar, por isso a escolha do local acabou sendo Beberibe. A cearensidade da obra não está apenas na locação. O “DNA” perpassa também o elenco - majoritariamente cearense -, a trilha sonora (com música de Wesley Safadão) e as expressões utilizadas.

É possível, assim, notar fortemente a presença do Ceará na produção, o que acabou sendo transmitido durante Cannes. Para Karim, a presença no festival francês também teve “sensação de reparação histórica” diante de visões estereotipadas do que seria o cearense.

“Nosso sotaque era sempre tratado como um sotaque caipira, como se tivéssemos vergonha, e nesse filme fizemos questão de falar com sotaque e celebrá-lo talvez como o mais bonito do Brasil. Acho que tem o ponto de ressaltar a cultura e a autoestima de um Estado tratado de maneira muito violenta na cultura brasileira”, reflete.

Por isso, aponta a necessidade de se exaltar cada vez mais os atores cearenses. “Eu vim com muita fome de fazer esse filme no Brasil e no Ceará e queria que tivéssemos um elenco só cearense. Existem talentos no ‘Motel Destino’ que não são apenas o Iago Xavier ou a Nataly Rocha. Tem a Fabíola Líper, o Renan Capivara, uma série de atores maravilhosos que passaram por um processo de seleção gigante e que tem que ser celebrado”, destaca.

Vale lembrar que, neste ano, agosto se torna um mês especial para o cinema cearense com a estreia comercial de três longas: “Estranho Caminho”, de Guto Parente, “Mais Pesado é o Céu”, de Petrus Cariry, e “Motel Destino”.

Audiovisual cearense

Nesse contexto, vale menção a outro projeto que busca enfatizar talentos do audiovisual cearense: “La Factory Des Cinéastes” (“A Fábrica dos Cineastas”, em português). A iniciativa dá oportunidade a cineastas cearenses de produzirem curtas-metragens com exibição garantida na Mostra Quinzena de Realizadores, no Festival de Cannes, em 2025.

O projeto reunirá cineastas para coescreverem e codirigirem, em pares, quatro curtas-metragens. Dos oito cineastas selecionados, dois serão cearenses, enquanto um será dos demais estados nordestinos e outro da Região Norte. Os demais serão de outros países. As inscrições seguem até 12 de agosto e ocorrem por e-mail.

Ao lado de “Motel Destino”, a oportunidade integra projeto maior de formação: “É um projeto que tenta levar para um outro local de visibilidade o que temos desenvolvido nos últimos 11 anos dentro do Porto Iracema das Artes, que eles possam ter visão do cinema brasileiro jovem, porque são realizadores jovens”.

Mas, e quanto a Karim, o que vem por aí? Questionado sobre seus projetos futuros, o diretor garante não poder dar muitos detalhes, mas afirma que está preparando um novo filme: “Rosebushpruning”, o seu segundo longa em inglês. A previsão é de iniciar as filmagens em setembro.

“Eu não tenho a menor vontade de parar, então já tem um filme planejado para o ano que vem. Não posso ficar contando sobre os filmes, prefiro falar depois que estão prontos, mas estou a 200 mil km/h”, brinca.



Motel Destino