Exposição no Mauc celebra criações de artesãs cearenses

Foto: Mayla Valere/Divulgação Rendeira Eloisa Ribeiro da Silva, conhecida como Zora

A cadência e ritmo das agulhas das rendeiras cearenses se transformam em obras de arte na exposição "Entre Linhas e Agulhas - Contam Histórias do Ceará", realizada pelo grupo Mulheres do Brasil (MdB). Em cartaz a partir deste sábado, 3, no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc), a exibição fica aberta ao público até 25 de agosto.

O propósito da mostra surgiu como forma de valorizar a renda cearense por parte do MdB, que estava em contato com artesãs do Ceará desde 2017 com um Comitê de Artesanato. "Nesse período, adquirimos produtos de mais de 20 associações de artesãos ao redor do Estado", detalha Anette de Castro, uma das fundadoras do Grupo Mulheres do Brasil e líder em Fortaleza.

"Nosso trabalho inicialmente contava com curadoria e capacitação (das artesãs) através de cursos, além da promoção de visibilidade a nível nacional e internacional por meio da participação em feiras", explica Anette. A ideia era realizar a exposição em 2019, mas o projeto teve que ser adiado com a pandemia. "Ficamos paralisadas, modificamos o conceito várias vezes".

Durante o período pandêmico, o grupo criou uma loja on-line chamada Terrartesã para impulsionar as vendas, já que o turismo estava paralisado. A experiência potencializou a ideia da exibição. "Aumentou o desejo de dar ainda mais visibilidade e valorização à arte, cultura, tipologias e regiões. Percebemos quão pouco se conhecia", detalha Castro.

A mostra conta com 68 peças da Terrartesã e Central de Artesanato do Ceará (CeArt), 14 itens variados, 107 bilros e 52 rendas individuais da Casa José de Alencar; e 13 itens do Mauc. "Resgatamos histórias das artesãs e das origens através de historiadoras e contadoras de histórias", ilustra a ativista.

"Queríamos criar uma exposição inclusiva e moderna que pudesse gerar relevância para todas as gerações. Usamos óculos com imagens 360, projeções e audiovisuais, acessibilidade e momentos de lazer para tocar e permitir ao público desenvolver o trabalho da rendeira. É uma exposição colorida, bela e que traz orgulho para as artesãs, a arte e o Estado", descreve Anette.

Dentre as tipologias presentes na mostra estão quatro: bilro, filé, labirinto e tenerife. Essa última com peças produzidas pelo projeto Vozes da Liberdade, iniciativa do MdB. A ação atua oferecendo aulas de artesanato para egressas do sistema prisional. "Haverá um espaço dedicado aos trabalhos de artesanato desenvolvidos por elas. A pintura das salas que recebem a exposição foram pintadas pelas alunas da nossa última turma do Vozes da Liberdade", conta Anette.

Os recursos para o evento foram adquiridos através da Lei Rouanet, na qual o projeto foi inscrito ainda em 2019. Mesmo assim, foi um incentivo considerado limitado para atender os custos totais do projeto. Foram convidadas 150 rendeiras para comparecer e a organização espera que pelo menos 50 compareçam.

"Contamos com a parceria da Federação das Cooperativas e Associações dos Artesãos do Ceará (Fecarce) e as rendeiras e artesãos estão mobilizados para estarem conosco", revela Anette de Castro. Além disso, a exposição terá convidadas especiais, palestras e cursos. A programação completa pode ser vista nas redes sociais do Mauc.

"Entre Linhas e Agulhas"

Quando: 3 a 25 de agosto,

a partir das 10h

Onde: Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (av. da Universidade, 2854 - Benfica)

Gratuito

Mais informações:

No instagram

@museudeartedaufc