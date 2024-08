Programe-se: Confira agenda cultural de sábado, 3 de agosto (03/08)

Foto: Tardo Filmes/Divulgação Com roteiro e direção do cearense Guto Parente "Estranho Caminho" estreia nos cinemas de Fortaleza

O Cinema do Dragão exibe neste sábado, 3, o filme cearense "Estranho Caminho", de Guto Parente. Na obra, um jovem cineasta que visita sua cidade natal é surpreendido pelo rápido avanço da pandemia e precisa encontrar seu pai, com quem não fala há mais de dez anos. Depois do primeiro encontro,

coisas estranhas começam a acontecer.

Quando: sábado, 3, às 19h50min

Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia); vendas na bilheteria e em Ingresso.com





Penha

O espetáculo de dança "Penha - um ensaio sobre violência doméstica" se inspira na Lei Maria da Penha para falar de violência contra a mulher. A obra cênica é apresentada na Caixa Cultura neste fim de semana. Com direção-geral de Tais Vieira, o espetáculo se dá a partir da dança experimental, em uma narrativa não linear. A construção da montagem envolvem todos os integrantes do Coletivo Flores.

Quando: sábado, 3, às 20 horas; domingo, 4, às 19 horas

Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Quanto: a partir de R$ 15; vendas na bilheteria da Caixa Cultural





Noite da Ira

Na segunda noite do festival promovido pelo Casarão Benfica, o empreendimento realiza a "Noite da Ira", com apresentações de tributos à bandas do metal. Entre os nomes homenageados estão Megadeth, Iron Maiden, Nightwish, Motley Crue, Therion, Helloween, Motorspades, Stratovarius e Within Temptation.

Quando: sábado, 3, às 18 horas

Onde: Casarão do Benfica (Rua Carapinima, 1884 - Benfica)

Quanto: R$ 30; vendas no Sympla





Monja Coen

Fundadora da Comunidade Zen-Budista Zendo Brasil, Monja Coen lança livro inédito no shopping RioMar Fortaleza neste sábado, 3. Na obra "Em cada instante nascemos e morremos bilhões de vezes", ela conta como tem lidado com o processo de envelhecimento a partir de relatos pessoais sobre a própria história de vida. A autora realiza apresentação sobre o livro seguida de sessão de autógrafos. Para participar, basta adquirir o livro no local, onde será entregue uma senha.

Quando: sábado, 3, às 17 horas

Onde: Livraria Leitura do shopping RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)