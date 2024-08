Foto: Reprodução/Instagram @marilynportrasdoespelho Espetáculo "Marilyn, por trás do espelho"

O Teatro Brasil Tropical recebe neste domingo, 4, o espetáculo "Marilyn, por trás do espelho", que revisita a vida de Marilyn Monroe (1926-1962). Estreado por Anna Sant´Ana, a peça convida o público a uma reflexão sobre solidão, depressão e o papel da mulher na sociedade.

Quando: domingo, 4, às 19 horas

Onde: Teatro Brasil Tropical (Av. da Abolição, 2323 - Meireles)

Quanto: a partir de R$ 30

Mais informações: @marilynportrasdoespelho

Novo Baile Soul

Neste domingo, 2, a Estação das Artes recebe o produtor, compositor e multi-instrumentista cearense Agno César, o Agê, com o show "Novo Baile Soul". A música, que traz projeto de artistas residentes em Fortaleza, se comunica com a cultura digital, articulada aos gêneros R&B e soul music.

Quando: domingo, 4, das 13h às 14h30min

Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Gratuito

Mais informações: @estacaodasartes.ce

Monja Coen

O Teatro RioMar é palco neste domingo, 4, para a palestra "Qual é a Inspiração da Sua Vida?", da monge budista Monja Coen. No evento, Coen explica o conceito japonês "Ikigai", que significa "razão de ser" ou "a razão pela qual você acorda de manhã", e faz uma interseção sobre as inspirações de vida diante dos desafios que podem surgir na trajetória humana.

Quando: domingo, 4, às 19h30min

Onde: Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Quanto: a partir de R$ 50

Mais informações: @teatroriomarfortaleza

Yuli

O Cineteatro São Luiz exibe neste domingo, 4, o filme "Yuli", de Icíar Bollaín, na Mostra de Cinema Espanhol. A trama conta a história do cubano Carlos Acosta, primeiro dançarino negro a desempenhar alguns dos papéis mais importantes do balé. O longa-metragem conta a vida do artista desde sua infância até seu sucesso e do reconhecimento internacional.

Quando: domingo, 4, às 14 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro)

Gratuito

Mais informações: @cineteatrosaoluiz

Parrileiro Happy Hour

O restaurante Parrileiro estreia novo cardápio de Happy Hour, nos estabelecimentos dos bairros Aldeota e Cambeba. A carta de drinks conta com 10 opções de bebidas 100% autorais pelo valor de R$17, além das opções de cerveja por R$9, e de vinhos branco e tinto, por R$18.

Quando: domingo, 4, das 15 às 20 horas

Onde: Rua Marcos Macedo, 850 (Aldeota) e Av. Dep. Joaquim de Figueiredo Correia, 194 (Cambeba)

Mais informações: @parrileiro