Programe-se: Confira agenda cultural de segunda, 5 de agosto (05/08)

Segue em exibição no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc) a exposição "Entre linhas e agulhas: rendas que contam histórias do Ceará". A mostra celebra a beleza das tradicionais rendas cearenses, ressaltando a trajetória das rendeiras e as técnicas empregadas pelas artesãs do Estado. A curadoria é de Ethel Whitehurst e o período de visitação é até outubro.

Quando: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12 horas e das 13h às 17 horas; visitação até 25 de outubro

Onde: Mauc (Avenida da Universidade, 2854 - Benfica)

Mauc (Avenida da Universidade, 2854 - Benfica) Gratuito

Deadpool & Wolverine

Uma das estreias mais aguardadas de 2024, o filme "Deadpool & Wolverine" continua em cartaz em cinemas de Fortaleza. Wade Wilson trabalha duro na vida civil, mas está apático. Seus dias como mercenário moralmente flexível, Deadpool, ficaram para trás. Quando seu planeta enfrenta uma ameaça, Wade deve vestir-se novamente e convencer um Wolverine relutante a enfrentar um inimigo em comum.

O Exorcismo

Protagonizado por Russell Crowe, o filme de terror "O Exorcismo" está em cartaz em cinemas de Fortaleza. Anthony Miller é um ator com passado sombrio, marcado pelo abuso de drogas. Durante as filmagens do seu novo filme de terror, ele começa a exibir um comportamento que gera suspeitas sobre seu estado mental. Ao investigar o que pode estar acontecendo, sua filha se vê no limite entre a realidade e o sobrenatural e percebe que os problemas que assombram seu pai podem ser mais aterrorizantes do que parecem.

Tuesday

"Tuesday - O Último Abraço" está sendo exibido em cinemas de Fortaleza nesta segunda-feira, 5. A obra é uma fantasia dramática que retrata a difícil jornada de uma mãe (Julia Louis-Dreyfus) e sua filha adolescente (Lola Petticrew) ao confrontarem a Morte, que se apresenta através de um pássaro falante. De forma sensível, o filme busca encontrar resiliência no inesperado.

Planeta dos Macacos

Entrou no catálogo da plataforma de streaming Disney o filme "Planeta dos Macacos: O Reinado", que recentemente foi exibido nos cinemas. Várias gerações após o reinado de César, os macacos são a espécie dominante e os humanos foram reduzidos a viver nas sombras. À medida que um novo líder símio tirânico constrói o seu império, um jovem macaco inicia uma jornada angustiante que o levará a questionar tudo o que sabia sobre o passado e a fazer escolhas que definirão um futuro tanto para os macacos como para os humanos.

Onde: Disney+

Beatles, Elvis e Queen

O cantor cearense Ricardo Máximo faz homenagens a Beatles, Elvis Presley e Queen nesta segunda-feira, 5. A apresentação acontece no Hard Rock Café Fortaleza a partir das 19h30min. Ele homenageia os artistas com a interpretação dos principais sucessos da carreira dos grupos e do cantor conhecidos por "Yesterday", "I Wanna Hold Your Hand", "Suspicious Minds", "Love Of My Life" e "We Are The Champions".

Quando: segunda-feira, 5, às 19h30min

Onde: Hard Rock Café Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Hard Rock Café Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Mais informações: @hrcfortaleza