Programe-se: confira a agenda cultural desta terça-feira, 6 de agosto (06/08)

Foto: Dragão do Mar/Divulgação Espetáculo "De Algum Lugar para Lugar Nenhum"

O grupo Olho Mágico inicia temporada no Teatro Dragão do Mar com a comédia "De Algum Lugar para Lugar Nenhum", apresentada todas as terças de agosto. A peça é encenada com 20 atores com deficiência visual e traz audiodescrição.

Quando: terça-feira, 6, às 19h30min

terça-feira, 6, às 19h30min Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira), vendas no Sympla Bileto

Miacena

Estão abertas as inscrições para a 1ª Mostra Internacional de Artes Cênicas em Espaços Não Convencionais e Alternativos (Miacena), que recebe artistas e produtores de todo o Brasil nas linguagens de teatro, dança, circo e performance. O evento acontece entre os dias 25 a 29 de setembro deste ano e tem como objetivo a aproximação dos artistas e de suas obras com espetáculos nacionais e internacionais.

Quando: inscrições até sábado, 10 de agosto

inscrições até sábado, 10 de agosto Mais informações: site





Meu Malvado Favorito 4

14 anos após o fenômeno dos cinemas que foi "Meu Malvado Favorito", sua quarta sequência está em cartaz nos cinemas do Brasil. As crianças podem assistir mais uma aventura do Gru, que agora é agente da Liga Antivilões. Ele e sua família, Lucy, Margo, Edith e Agnes agora dão às boas-vindas ao novo membro caçula: Gru Jr., que pretende atormentar seu pai.

Onde e quando: Ingresso.com

Pequenas Cartas Obscenas

Está em cartaz no Cinépolis RioMar a comédia "Pequenas Cartas Obscenas", que narra uma estranha história real que aconteceu em 1920, na cidade inglesa Littlehampton. Na trama de Thea Sharrock, a imigrante irlandesa Rose Gooding é vizinha da conservadora local Edith Swan. As duas, assim como todos os outros moradores do local, passam a receber cartas perversas e involuntariamente irálias. Enquanto o crime é investigado, Rose é acusada de ser a destinatária

dessas cartas e pode perder a guarda dos filhos caso seja condenada.

Onde e quando: Ingresso.com

Karaokê

Dia de Karaokê! Nesta terça-feira, 6, o Mauá Bar e Cozinha organiza seu dia especial com palco livre para apresentações musicais do público do restaurante. De pop internacional aos clássicos do sertanejo, o repertório é decidido pela pessoa que pega no microfone e canta para a "galera do bar". Para acompanhar a festa, a cozinha oferece promoção de pizzas brotinho: com duas unidades por R$ 38,99; ou uma acompanhada de duas esfirras de chocolate por R$ 39,99.