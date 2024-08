Terceiro Guia Vida&Arte traz dicas do litoral cearense; veja opções

Foto: AURÉLIO ALVES Nova edição do Guia Vida&Arte foca em esportes aquáticos, como kitesurf e surf; projeto também traz opções de lazer para públicos variados

Com a fama de um litoral privilegiado que abriga ventos constantes, muito sol e temperatura da água ideal, o Ceará avança no impulsionamento do movimento turístico. Estas características são o mote da terceira edição do Guia Vida&Arte, que apresenta a variedade de atividades presentes na área litorânea cearense.

Dividida em sete sessões (Matéria de capa, Onde Praticar, Gastronomia, Nas Praias de Fortaleza, Diversão, Vamos às Compras e Onde Ficar), a produção chega às bancas nesta quarta-feira, 7, contemplando opções de programação para diversas faixas etárias, com destaque para esportes ao vento e valorização do comércio local.

"Mostramos Fortaleza como um ponto de partida ou uma parada para quem gosta de praticar esse tipo de esportes aquáticos", destaca Larissa Viegas, coordenadora editorial do projeto.

As aventuras são parte importante do material, com indicações para quem deseja começar ou aprofundar os conhecimentos em práticas como o kitesurf, windsurf e windfoil. Também tem dicas para quem tem vontade de arriscar no surf ou salto de paraquedas.

"Trazemos possibilidade de roteiros que transitam em várias áreas. Então, temos o Ceará nas praias, na gastronomia, na diversão, na cultura e nas hospedagens", ressalta Viegas.

As páginas compreendem dez praias, sendo elas: Jericoacoara; Preá; Icaraizinho de Amontada; Guajiru; Cumbuco; Aquiraz, Parajuru, Fortim e Icapuí. Sob a premissa de alcançar tanto o litoral leste como o oeste, o projeto percorre as localidades e destaca o melhor de cada ponto.

"Queremos trazer esse incentivo às pessoas para explorar todas as regiões do litoral, também explorando a direção leste, que poucas pessoas, especialmente turistas, conhecem", pontua a coordenadora.

Entre as pautas que norteiam o Guia Vida&Arte, estão as personalidades que vivem nestes paraísos praianos. "Conseguimos relatos que fogem da exclusividade da atividade esportiva, trazemos a ideia de agregar com história de famílias e empreendedores", aponta.

Além do serviço, o produto editorial expõe diferentes realidades para cada proposta de visitante, inclusive sugestões para casais e famílias com crianças. "Mostramos o turismo além do esporte, trazendo o que essas praias têm de estrutura para acolher qualquer público", enfatiza.

Bares, baladas, shows e espetáculos também são destaque na publicação, que se pautou principalmente em lugares que pudessem transitar entre gostos e estilos sem desvincular a essência da "terra da luz".

"O Guia tem dicas de eventos e baladas, tudo que transita em todas essas praias, não se limitando a Fortaleza. São muitas opções de vários estilos, com muita culinária regional e internacional com o nosso toque brasileiro", reforça Larissa.

Onde adquirir o Guia Vida&Arte

A terceira parte do material estará disponível para compra a partir desta quarta-feira, 7, juntamente com a edição do O POVO. O produto também será distribuído nas farmácias Santa Branca; na livraria Substânsia, localizada no Dragão do Mar; no Shopping Via Sul e na recepção do O POVO.

Além da versão impressa, o Guia Vida&Arte conta com seis lives para o canal do YouTube do O POVO. As primeiras já foram transmitidas nos dias 16, 23 e 30 de julho. As restantes serão veiculadas nesta quarta-feira, 6, e nos dias 20 e 27 de agosto, às 16 horas.

O material também possui podcasts para as plataformas Deezer e Spotify, que foram liberados nos dias 19, 26 de julho e 2 de agosto nos canais do O POVO e programas da Rádio Nova Brasil. Na sexta-feira, 9, o último conteúdo de áudio será divulgado.