UFCé tema de capítulo especial do Anuário do Ceará 2024-2025

Foto: Ribamar Neto / UFC Informa Campus da UFC em Russas, no Baixo Jaguaribe, parte do plano de expansão

Paulo Freire, patrono da educação brasileira, dizia que ensinar não é trazer para a escola um pacote de conhecimentos, às vezes desarticulados. Mas sim, oferecer a possibilidade da produção do conhecimento por parte do aluno.

No Ceará, a instituição que mais se destaca em produção de conhecimento é a Universidade Federal do Ceará (UFC), que completa 70 anos em 2024. Em alusão a esse marco, o Anuário do Ceará, publicação impressa mais antiga do Estado, dedica um capítulo a essa história.

Para além da efeméride, a homenagem se dá também em função dos números conquistados pela Universidade. Em 2024 a instituição ficou em primeiro lugar entre as faculdades do Norte, Nordeste e Centro-Oeste no "AD Scientific Index", ranking internacional que analisa a produtividade e eficiência de pesquisadores e universidades. No Índice Geral de Cursos, indicador do Ministério da Educação, aparece com nota 5. Apenas 2,7% das instituições de nível superior do País chegam ao escore máximo na avaliação.

O editor-geral do Anuário do Ceará, Jocélio Leal, ressalta que a definição do capítulo especial partiu da importância da instituição para a educação do Estado. "No capítulo especial deste ano, percorremos a história da UFC desde o sonho de Martins Filho até os dias atuais, em que celebrar o conhecimento acadêmico, a ciência, se tornou um para-raios ante o clarão da ignorância", explica.

O capítulo especial ficou a cargo da jornalista Bruna Forte, que por meio de pesquisas documentais e entrevistas, rememora a história da instituição e as contribuições para o desenvolvimento acadêmico, tecnológico, social, cultural e econômico do Ceará. "A multiplicidade das contribuições dos cursos de humanidades, artes e cultura para compreender os nossos tempos, por exemplo, já renderiam publicações autônomas", explica.

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 01-07-2024: reprodução do Anuário do Ceará 2024/2025 (Foto: FABIO LIMA/O POVO)

A UFC tem apresentado planos de expansão e reestruturação em 2024. Dentre as ações estão o projeto do novo campus na Praia de Iracema; a finalização do novo hospital universitário, no campus do Porangabuçu, e a consolidação dos campi do Interior, com infraestrutura reforçada e novos cursos.Para a professora do Departamento de Literatura da UFC e presidenta do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (Adufc), Irenísia Oliveira, a importância da celebração dos 70 anos da UFC pelo Anuário do Ceará é a do reconhecimento de uma instituição que tem um lugar especial e cada vez maior na história do Estado. "Nos tempos atuais, de risco de retrocesso civilizatório, precisamos abraçar e proteger os valores universitários: a dedicação ao estudo e ao conhecimento, científico e tradicional; o debate público e bem fundamentado; a convivência na diversidade; o interesse pela linguagem, pelas artes e pela cultura", disse.

Para a jornalista Bruna Forte, a expansão da UFC não é somente sustentável, mas urgente e necessária. "É um farol insurgente, um espaço acessível e democrático. Acredito ser a sociedade tão beneficiada pelas instituições de ensino, quem luta por este modelo de universidade plural e garante seu fortalecimento mesmo diante de tantos desafios", afirma. A UFC oferece mais de 120 cursos de graduação, 85 programas de mestrado e 53 de doutorado, já tendo graduado mais de 117 mil profissionais.

Amanda Araújo, editora-executiva da publicação, ressalta que o Anuário reúne e checa informações de cada um dos 184 municípios cearenses em diversos aspectos. Ela afirma que, por meio dos dados, é possível conhecer a história do Estado, aprofundar os conhecimentos sobre as contas públicas, sobre a economia do Ceará, sobre os patrimônios tombados, por exemplo.

"Os capítulos especiais seguem a mesma lógica de importância. Quando uma instituição como a UFC é celebrada, tanto os cearenses quanto as pessoas de fora têm a chance de conhecer mais sobre nosso estado", aponta Amanda.

Foto: Ribamar Neto / UFC Informa O campus Jardins de Anita, em Itapajé, o mais novo da UFC

Foram nos dados que Bruna Forte se apoiou durante a pesquisa bibliográfica. A jornalista utilizou o projeto "Painéis Estratégicos da UFC". Criada em 2020, a iniciativa surgiu a partir do desdobramento de ferramentas instaladas a partir da Lei de Acesso à Informação, que garante a transparência de dados públicos desde 2011.

Na avaliação dela, as estatísticas são apenas o reflexo de algo muito maior. "O impacto da universidade no âmbito social é ainda mais surpreendente. Conhecer mais sobre a amplitude dos projetos de extensão da Universidade Federal do Ceará, por exemplo, demonstra a importância do investimento em um ensino superior, na pesquisa e na formação", aponta.

As histórias de vida que se entrelaçam com a história da UFC também são fio condutor da narrativa construída no capítulo 14 do Anuário do Ceará. Depoimentos de membros da comunidade universitária são intercalados com outros elementos, inclusive gráficos, que ajudam a entender a trajetória da universidade mais antiga do Estado.

Anuário do Ceará 2024-2025